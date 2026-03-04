DSE中文科2026｜名师剖析卷一大热范文 课外篇章温习秘技 5招改善卷二写作

2026年的DSE（中学文凭试）将于4月8日展开，为帮助同学考好DSE，《星岛教育》推出《DSE中英数备战系列》，邀请来自传统名校的老师，传授中英数3科的温习及应试技巧。今日先由恩主教书院中文科科主任庄志恒，分享备战中文科的温习及应试攻略。

DSE中文科2026｜中国语文科考甚么？

在4月9日开考的中文科，分为公开考试及校本评核2部分，其中公开考试分为卷一和卷二，合共占全科总分85%。

卷一：阅读能力 （占全卷40%）

考核能力：主要考核考生的阅读能力，包括理解、分析、感受、鉴赏、运用不同策略等能力。

试卷内容：分甲、乙两部分。甲部考核指定的文言经典学习材料，占全卷30%；乙部撷取若干课外篇章设问，文白兼备，占全卷70%。全部试题均须作答。

设题方式：包括问答、选择、填表、填充等。

卷二：写作能力（占全卷45%）

考核能力：包括理解、组织、构思、表达、创作等能力。

试卷内容：分甲、乙两部分。甲部考核实用写作，占全卷30%；乙部命题写作，占全卷70%。

设题方式：甲部设若干阅读材料，供考生整理并加以发挥，完成一项写作任务，设字数上限。乙部设题方式或命题，或指定情境，并提供选择，要求考生写作长文1篇，或短文2至3篇，字数视题目要求而定。

DSE中文科2026｜范文5个温习要点

对每篇范文的主旨、字义要有基础认识； 《诗三首》、《词三首》、《论仁、论孝、论君子》，多会出一些引录或摘录的题目，建议同学尽量背诵范文及学习当中的字词； 留意文学知识，例如诗词格律等题目； 必读多年未有出长题目的范文，例如《消遥游》、《劝学》及《出师表》等； 了解文章基础资料和作者背景。

恩主教书院中文科科主任庄志恒表示，中国语文科的两份卷中，以卷一甲部考核指定文言经典学习材料，是学生可以尽量取分的部份，所以建议同学趁这个月，熟读12篇范文及各篇的学习重点。「12篇范文会考核不同程度的问题，同学应对每篇范文的意思、字义要有基础认识；而《诗三首》、《词三首》、《论仁、论孝、论君子》，往往会出一些引录或摘录的题目，建议同学尽量背诵范文及学习当中的字词。」另外，他指近年亦有一些文学知识的题目，例如问及诗词格律，都属于基础题目，同学只要稍花力气，应该可以取得高分。

除了基础题目，甲部每年都会有长题目。庄志恒建议同学留意有没有一些篇章，是已经有2、3年没有出题，这类篇章的出题机会较大，因此同学须深入了解其主旨及表达手法。「《消遥游》已有3、4年没有出现长问答，《劝学》和《出师表》上一次出现的长问答已是2018年，所以这些范文近年都被视为热门题目。」

庄志恒认为，热门篇章需要温习之余，也不要忽略其他非热门的文章，「甲部的题目可能渉及8、9篇文章，但有些只是1题1分的字词解释，这些基础分数都应该要尽量取得。」他强调，现时很多题目会针对文章的主旨拟题。例如《月下独酌》，会谈李白能否消愁；《六国论》当中的游说手法，是否情理兼备等等，但相同同学只要多花时间，了解文章基础资料和作者背景等，就能轻松应付。

DSE中文科2026｜备战课外阅读理解的5个重点

在DSE开考前，多看具深度的散文，提升阅读能力和思维； 可多读曾于公开试被引用文章出题作家的散文集，例如周国平、简媜、陈列、林清玄等，习惯阅读难度相若的文章； 备战中文科时，遇上不明白的篇章，可利用AI解题，或在网上看分析文字，提升阅读理解的能力； 答卷时，建议同学先看题目，边看边找文本证据； 有的考题文章看来虽然很深，但题目会有提示，鼓励同学不要放弃。

卷一乙部的课外篇章提问，占分比范文重，文白兼备。庄志恒指阅读理解能力很难短时间速成，不过仍建议同学在DSE开考前，多看具深度的散文，提升阅读能力和思维。他指课外篇章的白话文，多探讨有关人生的话题，如2013年出现张晓风的文章《我交给你们一个孩子》，谈及亲情；2024年引用李娟的散文《繁盛》探讨人类与自然的关系，可见近年多引用谈哲理、对世界理解的文章，考验同学是否具相关阅读经验和眼界。

庄志恒建议，同学可借阅曾于公开试被引用文章出题作家的散文集，例如周国平、简媜、陈列、林清玄等，因那些散文集通常会有一些与公开试题目难度相若的文章。同学多看几篇之后就会习惯，考试时就不会那么紧张。

在应考时，庄志恒指有时考题文章看来很深，但鼓励同学不要放弃，因题目会有提示。「从考试技巧去看，建议同学先看题目，因阅读理解题目不少是按文章叙述次序设题，如问表达手法、修辞手法、字词解释、人物形象等的题目，不妨先答； 需要综合全文题目的内容，也可以边看边找文本证据。」最后，他建议同学备战中文科时，遇上不明白的篇章，可以利用AI解题，或在网上看分析的文字，都有助提升阅读理解的能力。

DSE中文科2026｜提升写作能力的5个方法

命题写作必须扣题； 如期望取得5星星，文章立意要高，例如跟价值观、文化元素、个人成长有关； 要持续写作，以免执笔忘字； 避免眼高手低，如文章有很高的立意，却没有适合的故事或经历配合，反而显得空虚； 熟习实用写作的试题形式、语境把握。

卷二的「写作能力」分甲、乙两部分，甲部考核实用写作，乙部为命题写作。在命题写作部份，庄志恒指要合格就必须扣题，但同学如期望取得5星星，在文章立意要高，「可能要讲到价值观、文化元素，或情感的内心挣扎，让自己有成长等，同时也要情理兼备。」他提醒同学要持续写作，以免执笔忘字。

庄志恒分述，立意有三部曲，包括发生了某件事后，有什么感受？学到什么或有什么改变等。「例如2023年其中一条题目『一次令我百感交集的聚餐』，很多人写谢师宴，却只写了简单场景，如很多人，大家很不舍，但这不够准确，需要再深入描写，例如同学有不同焦虑，有些是针对未来的徬徨，有的是对朋友的不舍，或对未来的不安等。」然而，他指同学也要小心眼高手低的问题，如有些文章有很高的立意，想写人生意义，却没有适合的故事或经历配合，反而显得空虚。

至于实用写作部份，由于字数有限，同学需熟悉试题形式、对语境的把握、有什么资料必须引述等；庄志恒认为就卷二来说，同学最多用35至40分钟，必须完成实用写作，其他时间用在长文的调整或建构框架会更好。

DSE中文科评核模式

部分 内容 成绩比重 形式 考试时间 公开考试 卷一 阅读能力 40% 笔试 1小时30分钟 卷二 写作能力 45% 笔试 2小时15分钟 校本评核 阅读汇报： 一次文字报告、一次口头汇报 15% 各呈交1个分数， 合共呈交2个分数 -

