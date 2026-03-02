笨泥爸爸 - 儿子传来的相片｜父中作乐

最近特别留意天气。不是香港的天气，今年冬天没有甚么好说的，来到2月了，农历新年也过去了，就是冷不起来，穿短袖的行人满街走，走着走着，潮湿的春天悄悄便来了。

我关心的是地球另一边的纽约的天气。听说美国东部受到「极地漩涡」侵袭，气温降至摄氏零下10度。从新闻影片中看到，满街房屋车辆都被厚厚的冰雪覆盖，当地居民都说罕有地寒冷，市政府甚至宣布「禁足」。

甚么？我这边过年还可以穿单衣外出呢，果然是极端气候作怪。有点担心，下午连忙截图发讯息给儿子询问。那行文字那幅图搁在手机画面上个多小时，旁边的小剔还是未转蓝色，显示对方不曾阅读。是在忙吗？还是在努力上课中？

儿子飞往北美做半年交换生，转眼过了个多月。与他的联系都是靠WhatsApp，他话不多，打字也是寥寥一两句，想深入了解他现时的生活吗？只能靠他传来的照片。

网上图片

第一次传来的是几张白茫茫的照片，校园积着厚雪，空无一人，寂寞得很。住的宿舍房间一般凌乱，那张床比家里的还窄；吃的还是「老麦」，终于见识到西方大城市的物价。

开课后，多了和同学的合照，在校门留影，一起在公园溜冰，儿时苦练的技术派上用场。有「人气」了，我的心也安定下来。

印象最深的是几张食物相片：一锅煎牛柳和意粉，卖相出奇地好。自己煮的？儿子在家从不下厨。他回复：「容易呢。」自食其力，终于长大了。这些照片我都储在手机里，闲时翻来覆去看多几遍，有时放大来检视。做爸爸的变成大侦探，想查看他在那边多一点生活细节。

关于天气的提问，儿子终于回复，还是随意两句：「停咗两日课，都冇之前咁冻。」

忽然明白过来，他正身处地球另一端，我们相隔半天时间，我的下午即是他的深夜，难怪没回应。做爸爸的还是安心静候他下一辑生活照片吧。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

延伸阅读：

亲子好去处｜「无敌」东岸板道 设施够包容性强 孩子「放电」必去｜父中作乐

笨泥爸爸 - 街角的名字｜父中作乐

寻秦记｜历史改编故事 会否教错历史？家长：启发兴趣最重要｜父中作乐