Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

笨泥爸爸 - 儿子传来的相片｜父中作乐

知识转移
更新时间：18:00 2026-03-02 HKT
发布时间：18:00 2026-03-02 HKT

最近特别留意天气。不是香港的天气，今年冬天没有甚么好说的，来到2月了，农历新年也过去了，就是冷不起来，穿短袖的行人满街走，走着走着，潮湿的春天悄悄便来了。

我关心的是地球另一边的纽约的天气。听说美国东部受到「极地漩涡」侵袭，气温降至摄氏零下10度。从新闻影片中看到，满街房屋车辆都被厚厚的冰雪覆盖，当地居民都说罕有地寒冷，市政府甚至宣布「禁足」。

甚么？我这边过年还可以穿单衣外出呢，果然是极端气候作怪。有点担心，下午连忙截图发讯息给儿子询问。那行文字那幅图搁在手机画面上个多小时，旁边的小剔还是未转蓝色，显示对方不曾阅读。是在忙吗？还是在努力上课中？

儿子飞往北美做半年交换生，转眼过了个多月。与他的联系都是靠WhatsApp，他话不多，打字也是寥寥一两句，想深入了解他现时的生活吗？只能靠他传来的照片。

网上图片
网上图片

第一次传来的是几张白茫茫的照片，校园积着厚雪，空无一人，寂寞得很。住的宿舍房间一般凌乱，那张床比家里的还窄；吃的还是「老麦」，终于见识到西方大城市的物价。

开课后，多了和同学的合照，在校门留影，一起在公园溜冰，儿时苦练的技术派上用场。有「人气」了，我的心也安定下来。

印象最深的是几张食物相片：一锅煎牛柳和意粉，卖相出奇地好。自己煮的？儿子在家从不下厨。他回复：「容易呢。」自食其力，终于长大了。这些照片我都储在手机里，闲时翻来覆去看多几遍，有时放大来检视。做爸爸的变成大侦探，想查看他在那边多一点生活细节。

关于天气的提问，儿子终于回复，还是随意两句：「停咗两日课，都冇之前咁冻。」

忽然明白过来，他正身处地球另一端，我们相隔半天时间，我的下午即是他的深夜，难怪没回应。做爸爸的还是安心静候他下一辑生活照片吧。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

延伸阅读：

亲子好去处｜「无敌」东岸板道 设施够包容性强 孩子「放电」必去｜父中作乐

笨泥爸爸 - 街角的名字｜父中作乐

寻秦记｜历史改编故事 会否教错历史？家长：启发兴趣最重要｜父中作乐

最Hit
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
9小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 中国外交部：有公民在德黑兰死亡︱不断更新
即时国际
3小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
00:41
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
即时国际
2小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
01:27
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
7小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
7小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
2026-03-01 15:30 HKT
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
6小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
6小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
时事热话
5小时前