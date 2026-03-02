AI教育资助 校长示范如何灵活运用 开启人工智能时代｜教评心思

世界变，教育不得不变。所谓「三军未动，粮草先行」，新科技所费不菲，学校依赖政府津贴，突发开支常令校长们不知所措。所幸教育局于2025年底公布「『智』启学教」计划，为全港资助中小学提供一笔过50万元资源，推动AI融入教学，提升学与教效能。笔者深信此计划回应时代所需，为香港教育注入新动力。

国家「十五五规划」提出2030年AI全面融入各领域，配合《施政报告》数字教育策略，AI浪潮势不可当。计划提供简易申请及明确时间表，要求学校在3个科目推行AI辅助教学，发展至少6个AI教学案例，并通过公开课、示范课及分享会促进日常应用，提升教师专业水平。教师善用AI工具，将带来更具启发性的学习体验，最终让学生受益。

笔者在校内会议中，收集不少「用家」的意见，大家担心拨款在使用上有掣肘。再看文件，报告只要求学校开列购置/租用软件、硬件、平台、学与教资源及应用方案的支出；拨款更可以资助学生参加人工智能教育相关的活动。一言蔽之：灵活。在常额拨款有可能继续缩减的情况下，教育局推出这计划，正好解决燃眉之急。

在我校的规划中，已构思在英文科的教学过程中善用资源，继续购买现正使用的智能平台，让学生即时检视自己的学习过程；教师也能在教学过程中追踪检视学生的学习数据，对症下药。音乐和视艺科也利用生成式AI，让学生不被掣肘地发挥创意，更能真正提升学与教效能。

「『智』启学教」计划不仅是一笔拨款，更是一场教育文化的转型。它推动教师专业成长，提升学生的数字素养，促进校本创新。教育的本质是为学生准备未来，而人工智能正是未来的核心元素。

教育局的「『智』启学教」拨款计划，申请简单，为香港教育开启新篇章。迈向「AI for ALL subjects」的愿景，让每一位学生都能在人工智能时代中自信前行。

文：郑家宝

作者为中华基督教会蒙黄花沃纪念小学校长、教育评议会副主席。

本文标题原为〈「『智』启学教」让AI for ALL subjects〉。

