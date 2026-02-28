林溢欣 - 写给中六同学的话（中）｜中新学林

所以，有些网络的说法，我从不予回应。有些因为与事实不符，更多是因为价值观无法强求，难以说服一些有偏见的人。就如这么多年以来，我依然坚持笔记的技巧必须要予以示范，用历年试题、自拟题目印证技巧是否可行，让学生从不同作品中参照，但总有批评声音说笔记太厚，说甚么补习追求是精简云云。

少了一些学生当然不会察觉，但说穿了，就是补习老师付出不够。因为你做多了，选择权在学生，有些人会看，有些人不会，他们有自己的抉择。但作为老师，你努力做多点，总是有益无害。是的，害处就是老师睡眠时间少了，印刷成本高了，而对学生而言，就只有书包重了而已。

我在课上说，正如你去吃一顿晚饭，付了同一个价钱，餐厅还免费地提供了无限量海鲜放题，真的有人会去挑剔，说他们「多此一举」吗？不做多么容易，做了得不到赞赏反遭批评才是荒谬。这是我多年来坚守的其中一个例子，因为我依然不敢造次，不会因懒惰然后找个借口带过自己的责任。

我们每个人都有自己的责任，于我而言，是竭力教好每一课；于现在的你们而言，是竭力写出答案，应对这场考试。作为你们的领队、教练，我不会说这场路跑的结果不重要，跑出好成绩的，也许因此走出了人生另一条坦途。但既是路跑，就有输赢，就有名次。

你们应该庆幸的是，现在的社会后路相应多了，这场路跑即使输掉，人生处处都有马拉松，还可以重来。但作为教练，胜负未分，我不容你们提早放弃，因为即使输掉，跑步的姿势和心态，依然是我最在乎的东西。

考试其实不是一天，也不是一星期、一个月分胜负的。这场路跑，你我心中都有个梗概。平日花的时间、心血，都是你脚力的累积。但最后的阶段，却也不能被过去所束缚和限制，两个星期、一个月也许不能改头换面，但「逃出生天」、「锦上添花」却是常常发生的事。而最重要的是，如我所言，跑步的姿态和心态，对你们的未来才有意义。

