校长工作忙碌 平时如何减压？｜墙角寒梅

新年快乐！相信大家都度过了温暖、充满喜庆气氛的农历新年，在短暂的假期里，我们可以暂时放下忙碌的工作或学业，让身心灵休息。

无论是工作还是学习，长期处于紧张状态会让我们感到身心疲惫，忽略了自己的真实感受。农历新年是我们调整身心状态的黄金机会，无论亲朋戚友身处何地，新年总会让我们聚在一起，就如温暖的春风聚集，驱散了平日累积的压力，在欢笑声中，我们的烦恼似乎随风而去，大家共享美好时光。

农历新年亦是反思和计划的机会，在过去一年，我们或许遭遇挫折与挑战，而新年伊始代表重新出发和新的希望。我们可以静下心来，回顾过去一年，总结经验，展望将来。通过反思和计划帮助我们更好地面对挑战，也是对心灵的一种滋养。

假期结束意味着我们要回到恒常的工作或学校生活，但身心休息不会因此终止。笔者平日校长工作繁忙，下班后难免将压力带回家，因此会想办法享受Me Time，在这个私人专属的时间煮食、冲咖啡、听音乐和亲近大自然，为身心灵充电，回复生活的平衡。还会定期相约一些知心好友聚会，跟他们畅所欲言，暂时忘记压力和忧愁。

近年流行E人（外向型人格）和I人（内向型人格）之分别，每个人的身心休息方式不同，别人的方法未必对你有效，最重要的是寻找建立适合自己的身心休息方式，发掘抒发情绪的渠道，例如画画、阅读、跑步和球类运动等兴趣。

草蜢的歌曲《暂停．开始过》有两句歌词：「奔波奔波，算不清因果，就让现在，暂停下我急促脚步」、「今天一切纵使暂停，总必相信有日我可开始过」。当大家陷入低潮以致身心发出讯号时，不要硬撑到长假期，可自行按下暂停键，好好休息，在适合的时机重新出发，这样才能走更远的路。

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

本文标题原为〈假期与休息〉。

