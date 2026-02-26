何汉权 - 香港国家安全教育课程框架｜教育现场

马年起始，世界政局未见升平，善良、和平、责任等美好价值仍继续面对凶恶、好战、霸道、贪婪等祸乱行为的挑战。美国总统特朗普的妄自尊大，蔑视别国人民生命与财产安全、生存与生活尊严，已是司空见惯。日本首相高市早苗，明目张胆摘取该国长期隐瞒侵华残暴史实的「成果」，再予日本国民免税大优惠作饵，赢得选票，大选连任，随即在国会发表言论，看来，联美制华，视台湾为跳板，要继续再走日本军国旧路，几可肯定的了。欧洲那边，乌克兰与俄罗斯的战争届满4周年，和平仍未见曙光。

证诸过去近半世纪的历史，中国作为世界可预测的、强大的、维持和平最出力的国家，言行一致，没有辜负世界人民，继续履行世界是生命共同体的责任。

但世局却又是如此不太平，「见贤思齐，见不贤而内自省」是更有必要，助人必先要自助，咱们国家安全是为世界安全付出的先决条件。2026年2月，国务院发表《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书（下称《白皮书》）。笔者认为社会各界应详阅，当中第五个纲要提及「以高水平安全护航『一国两制』事业高质量发展」，这就必要从教育层层扎根，不能含糊，没有捷径。事实上，《香港国安法》第十条规定，香港的学校、社团、媒体、网络等，要展开国家安全教育。

喜见早于2025年5月，教育局已公布内容详尽、合共45页的更新版《香港国家安全教育课程框架》（下称《框架》），当中以阐释「总体国家安全观」为主轴，内容涵盖小学人文科、初中公民、经济与社会科、高中公民与社会发展科，而里头的《宪法》、《基本法》和国家安全教育的学习重点，均与《白皮书》表述精神相契合。

教育局的《框架》和27个科目的国家安全教育课程框架，提出12种首要价值观，即由坚毅、尊重他人到孝顺、团结；12种共通能力，即由基础沟通、思考到个人社交，以螺旋向上的方式推展国家安全教育。这为国家安全赋以更深层次的意义。无疑，《框架》文件是各中小学校值得采用的互动教学指引。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

