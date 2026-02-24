李伟盛 - 挑战机遇并存　学生福祉优先｜来论

湾仔区东接港岛东、西邻中西区，穿过香港仔队道便可直达南区，北接维多利亚港。区内亦拥有深厚的文化底蕴，不少国际及本地文艺体育活动均在区内举行。湾仔区内学校一向善用地区文化资源和地理优势，推展跨学科学习、服务体验活动，丰富同学经历，扩阔同学眼界。

随著2026/27学年长洲官立中学（长洲官中）与湾仔区邓肇坚维多利亚官立中学（维官中）合并，教育局决定今学年起，将长洲、坪洲及南丫岛（长坪南）小学升中校网改划入港岛湾仔区，相信有关决定既在掌握过去学生升学取向同时，亦考虑到长坪南家长的关注。而在升中适龄学童人口持续下跌情况下，以上安排无疑对湾仔区内中学教育生态起积极和正面作用。

事实上，香港学龄人口结构性下降已是不争事实，预计未来中学学位需求将持续减少。据了解，近年大部分长洲小六学生家长在考虑不同的因素后，选择安排其子女到他区的中学升读中一，学生如在缺乏足够同侪为伴的环境下成长，并不利发展群育；到高中阶段，学校难以提供宽广而均衡的课程和足够的选修科目，日后高中学生仍需以走读方式到区外中学修读选修科目，将有碍学习。因此，长洲官中与维官中合并是一个以学生福祉优先的决定，也是务实的做法。

长洲官立中学将与邓肇坚维多利亚官立中学（见图）合并。（资料图片）

湾仔区中学向来均为升中同学提供适应课程，好让他们及早了解学校环境，适应中学生活。历年来亦有长坪南学生升读区内中学，湾仔区校长和老师们已具备相当经验，能为长坪南同学提供适切的支援和照顾，展现关爱。

方法总比困难多，在挑战与机遇并存的状况下，学界会以积极乐观的态度，以学生福祉优先的专业原则，发挥各自的校本特色和优势，好好守护和照顾每一位学生，帮助他们尽展潜能。湾仔区学校已作好准备，迎接长洲官中与维官中的合并计划的长洲学生，以及优化校网下的长坪南学生，并会透过多方合作，善用社区资源，为学生提供更好的教育，协力培育他们开展更丰盛、更灿烂的人生。

文：湾仔区校长联会主席、佛教黄凤翎中学校长李伟盛

图：长洲官立中学FB、星岛图片库

