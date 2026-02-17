农历新年｜存起来VS让孩子自己花 让利是钱成为理财教材 ｜谈经论学

新年是孩子开心的日子，除了热闹团聚，就是收到很多利是。这笔钱如何处理，因家而异。这让我想起小时候，和哥哥一起经历的一件事。

那时，我们拿着利是钱，看到文具店里有一套10张的黄金闪卡，而一个「盲包」内有一排糖和一张随机闪卡。我们想，应该很快就能集齐。一开始确实顺利，很快就有了7、8张。但最后2、3张，却一直抽不到。我们不肯放弃，一包接一包地买，直到钱全部花光，还是没有集齐。

现在回想，这已经不止是运气问题。到底是真的手气不好，还是从头到尾就是一场营商设计——那些最后的卡片根本不存在，或者机率被刻意调得极低？但结果都一样：妈妈看到一堆糖和重复的闪卡，很生气。闪卡被收走了，我们只觉得后悔。那次，我真正体会到乱花钱的感觉——钱没了，期待落空了，快乐也不见了。

这其实是很多孩子的写照。家长处理利是钱，往往在「全部存起来」和「让孩子自己花」之间犹豫。全存起来虽然安全，但孩子没有学习机会；完全不管，又容易像我们那样，一下子把钱花光。

会计师公会最近的调查也反映了类似问题。虽然香港学生普遍有理财基础，近9成会储蓄，一半人会记帐；但调查也发现，近一成学生曾遇过诈骗。这个数字提醒我们，今天的金钱陷阱远比我们小时候在文具店遇到的更复杂、更多变。网络世界充斥着各式骗局，从虚假购物、游戏点数诈骗，到社交媒体上的金钱陷阱，孩子面对的挑战更加隐蔽和危险。

网上图片

所以，利是钱其实是很好的「生活课堂」。与其没收或放任，不如和孩子一起做简单规划。例如，可以把钱分成几份：储蓄、消费或捐助等；而在消费行为上，也可与他们讨论如何做到精明消费，如分辨需要与想要、制订简单预算、格价，以及识别不同的消费陷阱或骗案等。

在每个农历新年，配合日常生活（如零用钱运用）的引导，都与孩子做这样的练习，让他们久而久之培养各种理财好习惯。

文：冯汉贤

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。

本文标题原为〈让利是钱成为理财教育「活」教材〉。

延伸阅读：

AI教育｜破格人工智能绘画比赛 重视「提示工程」 锻炼AI沟通力｜谈经论学

冯汉贤 - 不要冷冻的玻璃心｜谈经论学

冯汉贤 - 从排队中学习｜谈经论学

