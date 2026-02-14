回南天｜拆解各种吸湿招数 边种最高效？边种最环保？｜星岛教室

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

知识转移
更新时间：11:30 2026-02-14 HKT
发布时间：11:30 2026-02-14 HKT

新春伊始，万物复苏，雨水润泽大地，草木生机盎然。然而，随之而来的潮湿天气却令人困扰——墙壁凝满水珠，洗后衣物难以干透，这正是香港春季常见的「回南天」，总让人感觉黏腻不适。幸而有人发明了各种抽湿设备，帮助我们对抗这潮湿天气。这些设备究竟如何运作？

非电动抽湿

市面上抽湿设备主要可分为两大类：1. 毋须电源驱动设备；2. 须用电源驱动设备，以下将分别说明。

1. 吸湿盒与吸湿包︰这类产品常见于衣柜、鞋柜等密闭小空间，例如吸湿盒或吸湿包。其核心成分通常是氯化钙（Calcium Chloride），这种化学吸湿剂能够吸收空气中的水分子，并透过「潮解」（Deliquescence）作用，将水气转为液体，储存在底部的容器中。空气中的水分子减少从而达致降低湿度目的。

然而氯化钙的吸湿速度缓慢，仅适合用于空气不流动的狭小空间。加上氯化钙潮解为液体后无法还原，吸湿装置必须定期更换，价格昂贵而且不环保。

2. 天然吸湿材料︰除了使用化学物料作为吸湿剂外，亦可选用一些天然材料，利用其物理特性达致吸湿作用，例如珪藻土、竹炭、木炭等天然材质。这些材质表面具有极多细密孔洞的天然结构，能像海绵一样吸收空气中的湿气、异味，达到除湿、净化的双重效果。而且这类材质在吸湿后并未发生化学上的变化，因此材料可重复使用——只须在阳光下暴晒，利用热力驱除孔洞中的水气与异味，即可再次使用，环保又经济。

这些材料具有天然、环保、无毒的优点，故常用于制作预先包装食品内的那一小包干燥剂上，不过，大家要留意虽然大部分都没有毒性，但严禁食用。

电动抽湿机

日常使用的抽湿机，主要分为「压缩式」、「热石式」与「混合式」3种。「混合式」即结合前两者原理，故以下主要介绍「压缩式」与「热石式」两种抽湿机。

1. 压缩式抽湿机（类似冷气原理）

·吸入湿气：以风扇将室内潮湿空气抽入机内。

·冷凝除湿：空气流经冰冷的冷却器（冷排），其中的水气遇冷凝结成水珠（如同冷的饮品罐放置在室温下表面凝结水珠）。

·收集积水：凝结水滴汇入集水箱。

·排出干风：干燥空气经过散热器加温后，以较温暖、干燥状态排出。

这是香港较常使用款式，能源效益较高。但效能未必达致厂商说明的吸湿标准，因厂方会将抽湿机放置在潮湿及炎热的环境中进行测试。而一般日常使用情况下，并不会有那么高湿度及温度，故抽湿量自然没有厂商标准来得高。

2. 热石式抽湿机

·吸湿阶段：潮湿空气被吸入接触「热石」（通常是泡沸石），热石结构吸收空气中的水分。

·加热脱湿：加热器对吸饱水分的热石加热，使水分蒸发为水蒸气。

·冷却集水：释出的水蒸气经热交换器冷却，凝结为水后收集入水箱。

热石式抽湿机在低温环境下表现较佳，不受气温影响。然而香港潮湿季节通常在春季，多伴随较暖气温，故未能发挥其优点；加上一般耗电量较高，故本港较不常见。

抽湿好处

各式各样的抽湿设备除了有效应对潮湿天气，还有以下好处︰

1. 改善健康︰减少过敏原，降低尘螨、霉菌和细菌滋生，改善呼吸道健康，对于过敏体质的人特别有益；缓解湿气引致的疾病，如关节痛、皮肤痕痒和肠胃不适。

2. 保护家居与电器︰保护家具，防止木制家具受潮变形、发霉，延长使用寿命；减少墙壁因水气过重而出现「壁癌」问题；加速干衣或干鞋，避免霉味产生；保护电器，减少电子产品因受潮而损坏。

3. 提升生活品质︰抽湿机或有空气净化功能，去除PM2.5、异味等。

因此，抽湿机不止除湿，更是一种全方位的室内环境管理工具。

网上图片
网上图片

小思考，大智慧

为甚么天气报告中常在「湿度」前加上「相对」二字，变成「相对湿度」？

参考答案

「相对湿度」（Relative Humidity）是指空气中实际水分子数量与相同温度和体积下饱和水分子数量之间的百分比。它的值就显示水蒸气的饱和度有多高。在当前的气温之下，空气中的水分含量达至饱和，相对湿度就是100%。随着温度的变化，空气中可含的水亦会出现变化︰温度越高，空气中可含的水会越多；反之，温度越低，空气中可含的水就会越少。就如前面所述，冰冷的饮品罐放置于室温下外层会出现水珠，就是因为饮品罐周围空气温度下降了，温度下降的空气中再不能容纳原来的水分，那么多出来的水分就只好变成水珠黏附在饮品罐上，形成「出汗」现象。此外，雾和霜常在夜间或清晨温度较低的时候产生，也是这个道理。

本栏逢周四刊登，由教育评议会邀请资深中小学老师、校长及大学讲师撰稿，旨在为学生提供多元化的STEAM学习材料，引发学生探求知识的兴趣，将学习融入生活，培养学生的世界观、敏锐的触觉、积极学习的态度。

文：中华基督教会基湾小学（爱蝶湾）常识科科主任余树恒、中华基督教会基湾小学（爱蝶湾）科学科科主任邓诗凯

本文标题原为〈击退湿气 拆解防潮神器祛湿原理〉。

