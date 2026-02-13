林溢欣 - 写给中六同学的话（上）｜中新学林

终于来到这一天。不知多少人每个星期的某一个时间，总会到某一间分校，与我在同一个节点见面。缘份是很奇妙的东西，很多原因的交集，然后突然又会错开，从此在彼此的人生轨迹里自行上路。是的，又一年了，转眼原来已是最后的课。

对于补习老师而言，这个职业最有趣的地方是，自己随着年月变老，而学生永远是这个年龄层。每一年，无例外的，见证这个岁数的你们经历学业的挣扎，而自己在旁一边替你们扼腕，一边为你们感到艰辛。是的，我驾轻就熟的事，对你们而言却是一生只有一次的大事。所以不敢懈怠，也不敢轻言休息，别人问我为甚么如此拼命时，我脑海想到的却是：对你们而言，这课永远只经历一次。

教了这么多年，说是桃李满门也一点不自骄。但这些年最大的感受，却是学生没有了以前的熟络。这些年网课兴起，很多同学与我其实是「素未谋面」，电脑萤幕前的「那位」卖力教书，你们低头抄写笔记，我们几乎是没有接触的。过去的教学，网课不多，真人班、录影班都在分校，我常会探望不同的录影班学生，多少有碰面的机会。

但时代的洪流无法抵抗，占比例较多的网课学生，也许对我只有教学时间的认知，没有了谈天说地的课前时间，也失去了拉近情谊的机会。也许还因为这一代不容易流露情感吧，总觉得不容易走进你们的世界，了解更多的你们。

网上图片

但我还是10多年前的我，依然在意每一节课、每本笔记，以至于每一个你们。有人曾经说过，补习老师只是一份「短工」，但我用10多年的时间证明我依然在乎，也依然愿意付出百分百的自己。

这些年看着凝皓创立，到走了4年时光，你们对这里的感情当然不如我这般深，只是从零开始需要勇气，也需要用心灌溉，而赏花者却也必然是你们。我一边努力守好掌舵者的角色，希望凝皓没有与我当初想像的方向错开太多，也一边守好自己中文科导师的底线，想方设法将最好的课堂和教材，送到你们手上。

电邮：[email protected]

文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

延伸阅读：

林溢欣 - 夏虫不可以语冰（下）｜中新学林

林溢欣 - 夏虫不可以语冰（上）｜中新学林

林溢欣 - 所谓的童年小事｜中新学林