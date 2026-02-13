农历新年｜「火马年」来临 校长有甚么说话想跟学生讲？｜墙角寒梅

农历新年即将来临，在此祝大家新年快乐，万事如意，健康平安。今年是「火马年」，火代表热情与能量，而马代表行动与奔赴，意味着我们会迎来步调和变化更快速的一年。火马年鼓励莘莘学子自强不息、勇往直前，在挑战中突破自我，如同骏马般迅速进步和成长。

人生只有一次中学生涯，学校会与学生度过6个年头。笔者相信是命运的安排，让你们成为伍少梅大家庭的一分子，与同学结下深厚的情谊、与师长建立亦师亦友的关系，共度每个佳节。无论是一起欢笑、面对挑战，还是克服困难，笔者与你们在校园的每一刻都弥足珍贵。希望你们在学校的每一天，不断收获美好的回忆，让青春的光辉照亮心灵。

每一位同学都是独特、充满潜能和可塑性的，你们要建立自己的灵魂，忠于自我，学会感恩，展露笑容，这能为你们的学习和成长之路锦上添花。感谢你们过去的努力，你们在学术、STEAM及社会服务等方面获得出色的表现。你们的成就不局限于课室、校园，更扩展至社会和国际，在各大舞台发光发亮，为校争光添彩。这不仅是对个人的肯定，亦是学校的骄傲。希望你们继续保持这份热情和毅力，把握机遇，追求卓越。

网上图片

农历新年的意义，在于人与人之间的情感联系，在这个感恩的时刻，我们要珍惜与家人、朋友和师长之间的情谊。当我们与亲朋戚友相聚时，除分享生活点滴外，更要主动表达祝福和感谢，互相勉励，传递爱与关怀，增进彼此的感情。

大家在蛇年经历了蜕变，脱下旧皮之后，看到更真实和强韧的自己，对自己有全新的认知，并利用过去的经验成就更美好的明天。每一次进步、蜕变和成长，都是为了迎接更美好的将来。新的一年，就让我们以火马年的热情与干劲，勇敢地面对挑战，追寻梦想。只要坚持和努力，今年必定是跃进、丰盛的一年。

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

本文标题原为〈马跃新程奔赴未来〉。

