农历新年｜利是经济学 孩子好做理财四步曲 建立正确金钱观｜家长教室

更新时间：18:00 2026-02-12 HKT
发布时间：18:00 2026-02-12 HKT

新年过后，孩子双手捧着一叠红红的利是，心里想着：「我要买玩具！」这一刻，家长若能放下忙碌，坐在孩子身旁，便能把握这个机会向孩子分享理财教育。利是钱不止是零用钱，也是一个让孩子学习金钱管理的起点。

第一步是「分配」。家长可以陪孩子把利是钱分成3份：一份存起来，让孩子理解储蓄的重要；一份用来使用，让孩子体验消费的快乐；还有一份用来分享，捐给慈善或帮助有需要的人。

当孩子把钱投进不同的钱罐时，他们会慢慢明白，金钱不止是满足自己，也能成为帮助别人的力量。

第二步是「目标」。孩子若只是存钱，往往觉得抽象又无聊。但若有明确的方向，例如「我要存够钱买一本故事书」，或「我要存到去一次去儿童乐园的费用」，他们便会更有动力。当目标达成时，孩子会体会到延迟满足的价值，并在笑容中感受到努力的成果。

第三步是「视觉量化」。透明储蓄罐能让孩子看见金钱逐渐增加，3个不同的猪仔钱罐，分别代表储蓄、使用及捐助，能帮助他们理解分配的概念。年纪稍大的孩子，甚至可以开立儿童储蓄户口，感受银行的正式流程，学习更成熟的理财方式。

最后是「习惯」。家长可以教孩子简单记下收到多少利是钱、花了多少、剩下多少。这样孩子能清楚掌握金钱流向，避免「钱不知不觉花光」的情况。若能持之以恒，这习惯将成为他们日后理财的基石。

利是钱，是孩子接触金钱的第一课。家长若能在新年后善用这契机，不仅能让孩子享受花钱的乐趣，更能逐步建立正确的金钱观。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：李卓翰

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为李卓翰先生。

本文标题原为〈孩子的红封包〉。

