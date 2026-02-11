何汉权 - 母校｜教育现场

在不同群组中，偶尔都有群友将自己儿时念书所属学校的旧照片展示，有赖Al的翻新技术，再旧的照片也能如同昨日，清晰可见，逝者不如斯，群友连同记忆，叠加怀念，带点欷歔，却掩不住想当年，价值连城的旧校舍被拆卸，任教的老师与同窗好友，流金岁月的难忘。放旧照片的，总是带着百感交集，附以永续挂上心头的简短一句：「这是我的母校」。

建筑物仍在的母校，当然可以抽空入内，或是在校园踱步，缅怀当年在校的怯懦、激愤、顽劣，以及临急翻书啃笔记、应付测考的岁月，那可是不可再的难忘，千回百转，总是留在脑际，母校的生活永在心头。越来越理解，一些年数越长的学校，越是喜欢聘用旧生担任老师，当中，长于斯受教于斯的良性循环，由心出发，向学弟学妹说好「母校的故事」，薪火相传，教育价值连城，真金不能换，确有不能取代的作用。

早前，笔者应黄彪校长之约，前赴澳门，参与庆祝母校海星中学70周年晚宴。3年幼稚园，6年小学，合共9年最基本最重要的价值形塑，就在这间天主教耶稣会主办的学校度过，德智体群美灵的初阶学习，有幸在这间录取大多是贫穷家庭子女的学校，摄取全人成长的养分。五、六年级教授国文科的黄老师，9月开学第一天上课日，例必在黑板上写下苍劲有力的两句：「乐观中奋斗，苦难里读书」，借此鼓励全班同学。黄老师是在抗日战争的苦难年代里，边逃难，边读书，辗转南来澳门定居，并当上小学老师。上面两句肺腑，就是黄老师身教、言教、心教的现实写照。

网上图片

笔者有缘走教学之路，黄老师传授的两句话，我也承接，并传给自己的学生，于科任、训育、副校长乃至校长的岗位上，都守着传着这两句话，未曾稍懈。

记得每天在海星放学后，沿高楼街斜路而下，总见郑家大屋，当时住了多家房客，笔者不甚了了，离校很久，才恍然得知，这是影响中国近代政经文化甚深的郑观应的大宅。

母校，有爱则灵，爱是留下赤子心、赤子情的必然，时间越久，那份对儿时母校的想念就越深。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

延伸阅读：

何汉权 - 一个城市的志向｜教育现场

何汉权 - 「门常开」收生政策普及版｜教育现场

何汉权 - 教育，传承与创新｜教育现场

