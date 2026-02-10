AI教学冲击 影响备课与学习 教师角色会否改变？｜津中乐道

人工智能正为学校日常运作带来变化，教师能在不同层面运用人工智能，改变工作方式与教学模式。

撰写报告时，只要列出重点与目标，其余文字可交由人工智能完成。但若演讲辞缺乏真实生活例子或与师生相连的经历，内容便显得抽离且欠缺温度。能触动人心的语言仍有赖人际交流，而价值取向与态度更是教育工作者「传道」的核心。

人工智能亦能协助教师备课。以往需翻阅大量资料，如今可快速搜寻、整合与建议内容。虽仍需审视准确度，但效率与灵活性大幅提升。

回到学与教的核心——学生的学习过程。人工智能或能助学生创作高水准作品，但是否真正反映知识掌握与能力，仍值得深思。若目标只是完成作品，固然达标；但若在于培养知识与技能的内化，就需审视学习是否扎实。未来社会或广泛应用人工智能，思维能力的重要性更显突出。

学习如同锻炼肌肉，需经历艰辛才能提升。若人工智能成为捷径，教育工作者需审慎思考；但若视其为「专家教练」，提供个人化回馈，则能有效提升表现。

学生的学习受动机、自我效能、前备知识、目标、环境及师生互动影响。同一工具对不同学生效果可能截然不同。如何灵活选用合适工具，唯有仰赖教师的专业判断。

本校正积极探索人工智能于学与教上的应用，发现工具能提供多元回馈。但最佳成效在于师生共同讨论人工智能的建议，检视其恰当性并厘清疑惑。当师生一同探讨回馈时，不但能加深理解，也能提升动机。同时，教师若因人工智能提升行政及备课效率，便可腾出更多时间与学生互动，帮助他们面对挑战。

传统上，教师的角色是「传道、授业、解惑」。在人工智能普及的时代，这角色可延伸与强化。只要不忘真诚联系，善用科技提升效率，人工智能将成为推动教育进步的助力。

文：陈俊平

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为粉岭礼贤会中学校长。

本文标题原为〈学校应用人工智能的反思〉。

