教育评议会执委会 - 珍视内地教育交流团的学习机会︱来论

教育局于2021/22学年起推行公民与社会发展科（简称公民科），课程涵盖三大范畴，包括认识祖国（改革开放以外的中国）、香港参与（一国两制下的香港）以及世界视野（互联相依的当代世界）。为支援教学，当局投放大量资源于内地考察活动，让学生亲身体验国家最新发展与深厚文化。我们十分赞同教育局以「学生为本、重视教学互动」的教育原则。尽管推行过程中面对不少挑战，例如非华语学生办理入境手续较为繁复，但在局方与学校老师积极协调下，情况已获妥善改善。这为学生开通了认识内地的渠道，使他们日后无论在消费、旅游、生活、升学或就业等方面，都建立了更稳固的基础。

广州的陈家祠亦是中学内地考察团景点之一。(图片来源：中新社)

筹办考察团殊不容易，由前期准备、行程设计、饮食住宿安排，以至融入学习元素，均需周详规划。活动须与课程紧密结合，善用时间，让学生在课堂以外获得实践体验。考察结束后，学生亦需通过书面报告、口头分享等形式总结所见所学，深化学习成效。

学校校长与教师在整个过程中责任重大，尤其须重视学生安全，包括交通、人身、住宿及饮食等各个环节。我们感谢教育局发出清晰指引，例如要求学生只食用主办单位提供之膳食，不应随意购买街边或餐厅食品，而带队老师亦有责任确保学生遵守相关规定。经验丰富的教师都明白，晚上往往是较易出现状况的时段，因此学校应建立适当机制，例如定时突击检查房间，或一旦发现违规外出，必须即时跟进，事后对违规者作出跟进处理。

知行合一，理论与实践相结合，汇成「活」的教育。内地交流团是宝贵的学习机会，尤其在教育局特别安排下，学生能到访一般旅行难以参观的地方，亲身感受在书本中无法完全获得的见识与体会。

我们期望教育局继续大力推动相关安排，让所有学生都有机会赴内地交流，同时也呼吁学校做好充分准备，在保障安全的前提下，推动学生走出课堂，拓展视野。若只沿用旧有传统的学习模式，实在难以切合当代教育需要。

