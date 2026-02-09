AI来势汹汹 传统教学法可能失效！家长如何让子女学好AI？｜资优人语

人工智能（AI）技术快速发展，早已深入我们生活的每一个细节，教育领域也不例外。

AI的应用，对新一代学生的学习方式带来深远的影响，同时也对家长在家辅导子女学习方面提出新的挑战。家长必须与时并进，才能有效帮助子女适应AI时代的学习。

现时不少学校教师均会适当地运用AI，甚或配合虚拟实境等技术，根据学生的学习进度和能力，设计「客制化」的学习内容，将枯燥的知识变得生动有趣，激发学生的学习兴趣，大大提高他们的学习动机，亦鼓励学生按照自己的节奏学习，从而提高学习效率。学生可以借着AI强劲的检索及整合能力，高效地搜寻大量的学习资源，让自己更广泛、更深入地增广知识。

据学苑的观察，不少资优学员亦早已在使用AI，处理资料整理、编程、分析等学习与研究的项目。

可是，许多家长对AI技术并不熟悉，难以理解AI如何影响子女的学习。而且，过往家长常用的家课辅导方式，例如「讲解知识点」、「批改作业」等传统辅导方式，可能已变得不再有效，渐渐地，家长与子女之间的知识鸿沟亦开始扩大。

尽管这样，现在仍未太晚，只要家长立即迎难而上，主动学习AI相关知识，了解AI在教育领域的应用，便能更好地与子女沟通，提供指导。

例如，当孩子用AI作文工具快速生成一篇结构完整、文笔流畅的文章时，家长可能从过往专注教导字句通顺的角度，转为引导孩子深入思考文章主旨与个人感悟。

同时，家长可以借着关注子女的学习过程与环境，了解他们如何利用AI工具学习，遇到的困难是甚么，便能及时提供帮助。

事实上，学会使用AI已经是每个人不可或缺的技能。但当中最重要的是认清使用AI时相关的道德规范，包括私隐与资料保护，学术诚信及培养数码公民素养。

家长应培养子女的明辨性思维，教导他们如何辨别AI提供的资讯是否准确、客观，避免被误导，并加强对子女的价值观教育，让他们明白知识、内涵比物质更重要，建立正面的价值观。

AI时代的学习，对学生和家长都是一个全新的挑战。学生学习的同时，家长亦需要不断学习、适应，才能与子女一同成长，迎接AI带来的机遇和挑战。

文：黄忠波

作者为香港资优教育学苑助理院长（课程），关注资优学生的成长。

本文标题原为〈AI来势汹汹 父母如何应变子女的学习〉。

