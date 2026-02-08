Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亲子育儿｜孩子听话=缺乏主见？校长：听话不只一种解读｜教评心思

更新时间：12:00 2026-02-08 HKT
发布时间：12:00 2026-02-08 HKT

近日，一位家长忧心忡忡地说起，幼稚园老师夸孩子们「听话」——几个孩子争抢玩具时，老师一句「先等等」，孩子们就安静下来。她焦虑地问：「这样听话的孩子，将来在复杂的社会里，还有竞争力吗？」

过去，「听话」是教养中的美德，是我们在幼儿教育中惯常的赞美；但在强调创新与自我表达的时代，听话也容易与「缺乏主见」、「不敢争取」，甚至「委曲求全」画上等号。

确实，若「听话」等同于盲从，那令人担忧。这样的顺从或许换来短暂的秩序，却也可能悄悄磨去孩子探索的好奇与质疑的勇气。然而在争抢玩具那刻，孩子的「听话」也可有另一种解读——这或许是一种初萌的自制力，是对集体规则的理解，以及对老师引导的尊重。当孩子愿意在渴望中等待，那不是退让，而是一种情绪调节能力的展现。

很多家长会追问：「那我的孩子会不会因不懂得争取而吃亏？」这份心疼可以理解，但我们或许该问问自己：是否把「不委屈」等同于「立即满足」？孩子不靠抢夺，愿意等待，这正是学习尊重、自控与协调的重要练习。未来社会需要的，正是懂得在群体中沟通、在时机中行动的人。

网上图片
网上图片

我们真正追求的教育，是让孩子在理解规则的同时，也能有勇气表达自我。幼稚园应是一个有爱的环境，如同树的根系，给孩子安全与信任的滋养。同时，师长们也该引导孩子说出「我也想玩」，学会用语言争取、协商。这样的孩子，才能既尊重他人，又不压抑自己。

我们常不自觉地将成人世界的焦虑套在孩子身上，有时我们害怕孩子吃亏，于是急着为他撑伞筑墙；有时又希望他们在幼稚园阶段就掌握未来数十年所需的智慧。然而，孩子的成长是一步一脚印的历程，不可能一蹴而就。

让孩子在被理解和肯定中学会等待与表达，就像一棵树：根稳，才能枝茂。有了情绪的涵养，他自然可在有需要时等待；有了价值感的支持，他自然有信心为自己发声。

听不听话？那是一种选择或判断。愿我们的孩子都能坚定自信地走上属于自己的人生道路——那是一种来自爱与理解的底气。

文：陈许华

作者为汉迪国际幼稚园校长、教育评议会执委。

本文标题原为〈听话的孩子〉。

