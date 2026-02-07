笨泥爸爸 - 街角的名字｜父中作乐

香港的街角繁忙得可怕。

对于我这样一个害怕热闹的人来说，可以的话都会尽量避免走进人堆里。因为很大可能迷失自己：人群行我行，人群停我停。想快吗？被身前的人墙挡住；想慢吗？又被身后的人潮簇拥，身不由己的状态十分恐怖。

有时因工作关系，无可避免身陷困境。我会想：地球上的人真多，一生匆匆数十年会认识几多个？

年轻时，总觉得自己将会认识很多人；出来工作后，发现每天见面来来去去都是几间公司的几十个同事和客户。到儿子出世，生活圈子忽然几何级数地扩阔，参加亲子活动结交了很多子女年纪差不多的热情父母；联系了一个家庭后，他们又会带来另外好几个家庭一起聚会；还有幼稚园和中小学阶段的教职员和同学家长……

然而，随着孩子们长大、独立，家庭圈子自自然然地消散、解体，聚会年复年减量，慢慢失去联系，不再往来。某日在回家路上，迎面走来一个男人，肩膊交错一刻，我们都认出对方是某个孩子的爸爸，但都叫不出彼此的名字，只能相视点头一笑，便各走各路。

虽然我甚少主动结交陌生人，但作为传媒人，却很想听他们的故事。机缘巧合下结识一位朋友，他喜欢收集「人」的故事，还成立了一个网站收集访问成果，两年间受访者逾200人！这个奇人在身有正职但没资金支援下，每天还可以更新网页上的图文，不得不佩服！

这些人物可能只是街角一个普通的名字，他们的故事也非惊天动地，却包含各式各样的人情味，让我隔空认识了很多新朋友。有兴趣看别人的故事，甚至想「被访问」成为其中一个「街角的名字」，可以上网搜寻《同悦》。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

