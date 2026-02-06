林溢欣 - 夏虫不可以语冰（下）｜中新学林

很多年前，有个人一样穷而不懒，后来他成为文科状元，考进大学取得一级荣誉，然后攻读硕士。不错，这个人就是我。养得起自己，养得起家人，也养得起很多同事伙计。当年我人穷志不穷，现在我敢说一句：我人富心更富。

香港最可悲的是，你做多了，人家不会欣赏。觉得你有企图，觉得你一定有所图谋，觉得你就是不折不扣的商人。有些人会口出狂言，说自己没有读书却年薪百万，这就是典型的「幸存者偏差」。一千个也没有一个有这样的运气，但他们却以此为念，信以为真。你信以为真没有问题，但散布歪理妖言惑众就是立心不良。

做补习的，当然也有分有良心、没有良心；也有分懂得教、不懂得教。你可以半额资助基层学生，你可以送文具、办免费活动一样落得「没有良心」的评价。因为失败者众，而他们的说话毋须成本，不理真相。甚或有人说，到大型场地感受气氛没有用，真实考场根本不大。

这个论调，就像一个人即将踢学界比赛，你带他出国到更大的球场练习预演，然后有人却说没有用，因为真正的学界足球赛没有这样的规模。夏虫不可以语冰，这些人你无法回应，因为你一旦认真，他们要么隐身而去，要么拉扯到更远的歪理。

网上图片

我看到这类的留言，其实是感叹多于愤怒的。当然，我同样收到很多同学的留言、支持和肯定。沉默的绝大多数，我相信眼睛都是雪亮的。然而，我依然为留下这样负面说话的人感到失望，我为这样的社会感到可悲。

年轻时，常看到身边的成年人可恶的嘴脸。那时的我常提醒自己，长大后不要成为曾经讨厌的人。今天我依然时刻反思，怕自己一不小心，被可恶的世界同化。很多人劝我，你不过是教补习的，算吧，这堆文字也就不必写。写了没人看，也不会改变甚么。

我偏不信，我偏固执如此。因为我相信在这个正常的真实世界，绝大多数人依然具备独立思考，依然值得我们努力守护。

文：林溢欣

电邮：[email protected]

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

延伸阅读：

林溢欣 - 夏虫不可以语冰（上）｜中新学林

林溢欣 - 所谓的童年小事｜中新学林

林溢欣 - 动物大观园（下）｜中新学林



