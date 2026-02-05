10A状元弃高薪 投身教育培养人才 让3万基层学生扩阔眼界｜墙角寒梅

「相信教育改变命运」——Teach For Hong Kong创办人陈君洋的信念。曾为会考10优状元的陈君洋，放弃高薪的投行工作，于2015年成立非牟利教育机构Teach For Hong Kong（TFHK），致力凝聚年轻领袖改变香港教育、实现教育公平。

TFHK推出Fellowship Program，招募对教学工作有热诚的年轻人成为项目老师，培养他们三大领导力，并提供教学培训及实习。项目老师受训后会以全职受薪的形式于基层中、小学任教一年，吸收本地学校教学经验，亲身了解前线教育面对的挑战，带动课堂、课后活动及其他方面的创新，促进教育界的改变。

过去10年，TFHK招募并培育了200多名年轻人成为项目老师，他们通过课堂教学和课后活动，至今为20多间学校、超过3万名基层学生提供多元化的学习体验。

教育改变之路是漫长的，单凭教育界的力量并不足够，需要社会各界的共同努力。陈君洋表示，他最希望见到的并非项目老师完成计划后继续从事教职，而是带着这段经历走入不同岗位，在不同行业发展职涯，例如社福界、商界、科技界和法律界等，运用各方资源让下一代享有平等的优质教育及发展潜能的机会，推动教育革新和社会进步。

TFHK积极推动跨界合作，通过TFHK的联系，本校学生连续两年获飞机工程公司HAECO赞助参加渣打马拉松并接受3个月的跑步训练，学生从中结识到HAECO的职员和增加对飞机工程行业的认识，扩阔眼界，有助思考日后出路。

TFHK现正招募2026-2027年度Fellowship Program项目老师，截止日期为2026年3月15日。若你是热爱挑战并希望为下一代带来正面影响的年轻人，在此呼吁你成为项目老师，走进校园踏入课室，以生命影响生命。

伍少梅中学与TFHK已合作两年，项目老师的加入为教师团队带来活力和创新的思维，提高教学质素。笔者希望教育界的同工关注和支持TFHK及Fellowship Program，成为合作学校，为项目老师和学生创造联系，让双方成为未来社会的创变者。

