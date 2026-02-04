Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何汉权 - 一个城市的志向｜教育现场

知识转移
更新时间：15:19 2026-02-04 HKT
发布时间：15:19 2026-02-04 HKT

从土地面积看，城市有大小之分，从历史发展、地理位置、在地资源等因素看，城巿有国际、一线、二线、三线等级数之别。但随着政府政策的设定、内外政经的形势、教育投资的变动，城市的级数是有变动的，当中关键中的关键，就是这城市生于斯、长于斯、移民于斯的居民，是否具备团结向上的奋斗精神，怀抱大志，坚守岗位，为这城市打拼，从而永续建构一个宜人宜居、幸福而自豪的城市。

香港，由英国殖民管治到97回归祖国，实行「一国两制」至今，维港两岸，狮子山下，港人的拼搏精神犹在，适逢国家处于中华民族再次复兴，在可预见的进程中，香港置身融入国家发展大局中，使得这东方之珠还能确保为国际城市，金融、服务、文化、旅游及教育等领域，仍能守着中国乃至亚洲的中心位置，且在世界寰宇里，占有重要的地位。

中国改革开放快步入半个世纪，政策惠及一代又一代的人民，踔厉奋发的斗志，燃旺内地万千的城市。10多年前到深圳的公立图书馆参访，负责人送来木框纪念架，内镶深圳各民间图书学会的襟章，上置一句话：「让城市因热爱读书而受人尊重」，小节见真章，今天深圳已建构成内地的一级城市，甚可足称为世界级的城市，于城于国乃至于世界，发挥着积极的角色，以及实质的贡献。

几年多次带领不同学校的师生往访越南首都河内，这是一个经得起考验的城市，前抗法、后拒美，以强大的斗志及重大的军民牺牲，取得真正独立建国，无疑这已成为河内人引以为傲的奋斗DNA，并以此自信地立足于东南亚大半岛之上，事实上，在河内街道上，感受到当地居民是满怀自信地在干活。

图片来源：新华社
图片来源：新华社

至于咱们国家不少正在发展的大小城市，很多更有走出世界的大志，往访山东烟台市，让笔者留下深刻印象，当地制造化工新材料的「万华化学集团」，以及制造医疗机器与药品的「高威集团」是立足二级城市，却早已走高质生产路线，进军世界，亦为全球化工及医疗尖端产品作出世界级贡献，将「中国制造」打造成国际品牌。说实在，类似烟台市的亮丽成绩，大湾区、长江三角洲的众多城市，能制造并拥有的国内及国际级成就，所在多有。

无疑，一个城市的志向，决定了路向。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

延伸阅读：

何汉权 - 「门常开」收生政策普及版｜教育现场

何汉权 - 教育，传承与创新｜教育现场

何汉权 - 香港青年史学家年奖｜教育现场
 

最Hit
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
3小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
星岛申诉王|闪恋惨剧 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱 被勒索900万
06:10
星岛申诉王 | 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱被勒索900万
申诉热话
7小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
5小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
5小时前
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
4小时前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
22小时前
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
21小时前