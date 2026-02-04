何汉权 - 一个城市的志向｜教育现场

从土地面积看，城市有大小之分，从历史发展、地理位置、在地资源等因素看，城巿有国际、一线、二线、三线等级数之别。但随着政府政策的设定、内外政经的形势、教育投资的变动，城市的级数是有变动的，当中关键中的关键，就是这城市生于斯、长于斯、移民于斯的居民，是否具备团结向上的奋斗精神，怀抱大志，坚守岗位，为这城市打拼，从而永续建构一个宜人宜居、幸福而自豪的城市。

香港，由英国殖民管治到97回归祖国，实行「一国两制」至今，维港两岸，狮子山下，港人的拼搏精神犹在，适逢国家处于中华民族再次复兴，在可预见的进程中，香港置身融入国家发展大局中，使得这东方之珠还能确保为国际城市，金融、服务、文化、旅游及教育等领域，仍能守着中国乃至亚洲的中心位置，且在世界寰宇里，占有重要的地位。

中国改革开放快步入半个世纪，政策惠及一代又一代的人民，踔厉奋发的斗志，燃旺内地万千的城市。10多年前到深圳的公立图书馆参访，负责人送来木框纪念架，内镶深圳各民间图书学会的襟章，上置一句话：「让城市因热爱读书而受人尊重」，小节见真章，今天深圳已建构成内地的一级城市，甚可足称为世界级的城市，于城于国乃至于世界，发挥着积极的角色，以及实质的贡献。

几年多次带领不同学校的师生往访越南首都河内，这是一个经得起考验的城市，前抗法、后拒美，以强大的斗志及重大的军民牺牲，取得真正独立建国，无疑这已成为河内人引以为傲的奋斗DNA，并以此自信地立足于东南亚大半岛之上，事实上，在河内街道上，感受到当地居民是满怀自信地在干活。

图片来源：新华社

至于咱们国家不少正在发展的大小城市，很多更有走出世界的大志，往访山东烟台市，让笔者留下深刻印象，当地制造化工新材料的「万华化学集团」，以及制造医疗机器与药品的「高威集团」是立足二级城市，却早已走高质生产路线，进军世界，亦为全球化工及医疗尖端产品作出世界级贡献，将「中国制造」打造成国际品牌。说实在，类似烟台市的亮丽成绩，大湾区、长江三角洲的众多城市，能制造并拥有的国内及国际级成就，所在多有。

无疑，一个城市的志向，决定了路向。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

