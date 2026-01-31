AI教育｜破格人工智能绘画比赛 重视「提示工程」 锻炼AI沟通力｜谈经论学

有了人工智能（AI），人类还需要学习那么多技能吗？这个问题引发整个社会的思考，也唤起教育界的反思：究竟未来的学生应该学习甚么，又不需要学习甚么？比较悲观的想法是，大部分的知识和技能可能不再需要学习。当AI具备语文、数理逻辑、音乐、体育、艺术等各种技能，我们只要一按按钮就能获得所需知识时，传统学科所需学习的内容还剩下多少？

最近，不少机构团体都举办了一类以往从未出现过的绘画比赛形式——人工智能绘画比赛。名称如「AI艺术创作大赛」、「AI四格漫画比赛」及「AI生成艺术创作比赛」等。与传统的手绘或电绘比赛不同，参赛者不需要一笔一线绘画，也不用动手着色，只要运用AI绘图平台，就能生成相关作品。递交的除了作品外，往往只是30至50字的提示词（prompt）指令。换句话说，胜出者不是靠画功，而是取决于如何通过文字与AI沟通，以产出既符合主题、又具创意和美感的作品。

说到这里，各位可能会认为笔者是否意图说明AI设计能取代人类创造。其实并非如此。如上所述，AI绘图比赛所考验参赛者的技能，实与手绘比赛不同，所能训练他们的能力也不一样。前者需要参赛者思考如何准备与人工智能沟通，培养的是「AI沟通力」，也就是现今常听到的「提示工程」（prompt engineering）；后者则要求参赛者具备扎实的画功（包括构图、色彩掌握等），以及将创意通过手眼协调呈现的技艺，培养的是对美感的体悟、审美能力及专注力等。

除了以上提到的艺术领域，在不同的范畴中，我们也可以尝试寻找人工智能与人类智能在学习、创作和从事不同活动时所能获得的独特价值，而不必简单否定后者的意义。

正如汽车的发明，并没有令人类停止跑步。只是随着技术进步，人类逐渐将跑步从古代社会的求生本能，演变为后来的生活技能，再到如今锻炼身心的运动，甚至将跑步运动发展成一项盛事。未来多变，我们要做的，就是乐观面对，善用科技，同时重新发掘传统学问的新价值。

文：冯汉贤

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。

本文标题原为〈发明汽车，不会令人类停止跑步〉。

