寻秦记｜历史改编故事 会否教错历史？家长：启发兴趣最重要｜父中作乐

儿子飞到西半球做半年交换生，听说最近那边暴风雪连天，气温低至负10多度。一向生活在亚热带的我们一家，最多只是去旅行时看过大雪景象，以及体验几天的低温冷感，从未试过住在到处积着厚厚雪堆的白色世界里。

问儿子适应吗？他说：「还好。」更自己一个人去看电影和食「麦记」，看来一个人独处暂时难不倒他。朋友问我会否担心？我说担心一定有，但子女长大成人，有机会离巢体验一些完全不同的生活方式和环境，父母应该很高兴。

放下担忧，我也逍遥自在入戏院去。支持本地电影业，选看最近火红的《寻秦记》，票房已逾8000万，30年前的小说、25年前的电视剧竟然成功再次掀起热潮，是不是奇迹？以我这个早期已追看原著的读者角度分析，故事、角色、演员、运气等因素缺一不可，但最重要的还是那份积累多年的情怀。

身边很多朋友都有带孩子入场看这出电影。有人说《寻秦记》是虚构的穿越故事，身手不凡的现代特种部队回到2000年前的秦朝跟秦始皇交手，而且项羽竟然是……不怕小朋友弄错历史吗？

其实不用担心，自有小说、电视剧和电影以来，虚构的历史人物和事件还少吗？至今我都弄不懂到底花木兰有没有代父从军、武松有没有打虎、周处有没有除三害，教科书一样有这些课文，父母一样把这些故事说给孩子听。

最重要的是，它们可以令小朋友对中国历史产生兴趣，然后父母把好关，把我们知道的历史跟孩子说一说，继而让他们自己去发掘真相。有朋友说孩子想去看兵马俑，有家长带子女去图书馆借秦始皇的历史故事书。

但要提醒一下，千万不要借《寻秦记》原著给子女当课外书看，因为那绝对是一部儿童不宜的另类武侠小说，父母们要提高警觉。

