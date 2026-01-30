「蜗牛壳」难管 青年住屋问题如何解决？｜卓言絮语

上周几天内发生了两宗与青年住屋相关的新闻。首先是发展局推出3幅商业用地发展专上教育学生宿舍，邀请市场提交意向书，其次是两年前推出的首个青年宿舍项目BeLIVING Youth Hub结业。

为落实发展香港成为国际专上教育枢纽，纾缓学生宿舍短缺的压力，政府首先在去年推出「城中学舍计划」，促进市场改装商厦酒店为学生宿舍，至今收到24个申请，当中22个已确认符合资格。这些申请，有院校也有商业经营者。

「城中学舍」如果是商业经营，除了全幢租与某单一院校外，必然是开放予不同院校的学生租用，其商业模式和住宿管理甚具挑战性。BeLIVING Youth Hub不是学生宿舍，其经历显露出营运者与投资者的紧密关系十分重要，业务经营既要达至财务健康，又要达成社会目标，确实不易。

目前，「城中学舍计划」聚焦解决宿位不足，不似青年宿舍项目般有政府资助和订立社会目标。近年大量非本地生入读香港高校，市场需求甚殷，财务上大有可为，跟青年宿舍项目的市场反应截然不同，相信BeLIVING Youth Hub不获业主续租，也可能与此有关。至于新推出的市场发展学生宿舍项目，政府对其建设和营运的要求，是否亦如城中学舍一样，尚待观察。

网上图片

学生宿舍供需交由市场处理，挑战在于防止商业营运者只顾追逐盈利，政府做到「不越位、不缺位」。大埔宏福苑惨剧，曝露了政府对市场经营管理的不足，形成滋生贪腐违规的温床，最终造成168条人命的损失。

香港的「居者有其屋」计划，为解决市民住屋需求而立，公营机构建设，卖出后由业主成立法团自行管理，营运维护进入市场。

住屋问题属世界性，外地未有住屋者自嘲为「无壳蜗牛」，为让市民拥有「蜗居」，各国政府各显神通，不同程度混合公营与市场措施，参与投资、建造、营运、管理的环节，当中每个环节都存在挑战，稍有忽略，便有出现危机和祸害的可能。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

本文标题原为〈「蜗牛壳」难管〉。

