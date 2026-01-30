亲子育儿｜培育孩子情绪韧性 家长应「做甚么」与「不做甚么」？｜对的话语

某家长是球迷，一直憧憬儿子能够成为足球小将。自小，他便带着儿子白天踢球、夜晚观赛，更早早报名足球训练班。

然而，儿子个子瘦小，发育较迟。矮小的他，身体的对抗性简直不堪一击，往往在拦截下便会跄踉仆倒，随即哗啦哗啦的站住大哭。场边的家长妈妈心疼不已，急得跑出球场呵护。想哄，却哄不住。

子女在父母面前的哭腔，从来都是难以自控，一哭便久久不能停歇。于是，她只好把儿子拉到场边，等儿子自己静下来。谁知……

另一位家长爸爸，平日工作忙碌，经常通宵当值，平日难以陪伴女儿。女儿对事物有好奇心，每件事物都想拥有。于是，女儿使出可爱萌的先天本领，那便可轻易软化心怀亏欠的爸爸暖男心，得到宝贝。

然而，轻易获得的物品，怎可能会珍而重之呢？物欲太易满足，女儿学会的自然不是珍惜。那些轻易得来的宝贝，终将被遗忘在角落，与黑暗共眠。

网上图片

以上两个场景，都关乎培育的方向。情绪的韧性培育在于吃甜不吃苦？还是先苦后甜？父母表达爱的时候，不是不知道这个道理，只是当局者迷，让心软和心疼蒙蔽了理智。情绪的韧性，不会是与生俱来的，而是每一次「站起来」和「爬起来」的基本耐力。

父母最艰难的功课，往往不是「做甚么」，而是「不做甚么」——不在第一时间出手襄助，而是给他几秒钟的时间，让他知道：「我看见了你的痛，也相信你能承受这痛。」

这短暂的停顿，是生命的留白一刻，正是孩子内在力量生长的空间。子女的情绪韧性自强，始于父母那一刻深呼吸，与充满信任的沉默。

当心软和心疼涌上心头时，我们应当先问：爱是一种条件反射的反应，还是一种培育未来的力量远见？

文：陈瑞良

作者为保良局黄永树小学校长；偶会揭页，为沾书香；偶然爬格，聊以清心。

本文标题原为〈韧性之家长当自强〉。

延伸阅读：

桌游有神奇力量！促进亲子沟通 另有3大好处｜家长教室

Laura姑娘 - 聆听谎言背后的心声｜家长教室

