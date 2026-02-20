三星堆：中华文明的璀璨明星 当中有多少未解之谜？｜书识世界

由中国国家博物馆、四川省文物局主办的「双星耀世——三星堆—金沙遗址古蜀文明展」，现于中国国家博物馆展出。三星堆作为神奇的古蜀文明的代表，一直吸引着世人的目光。香港市民对于三星堆亦不陌生，香港故宫文化博物馆曾于2023年举办「凝视三星堆——四川考古新发现」特展，不少市民参观后大呼「过瘾」！

近期在书店又读到一本关于三星堆的小书，感觉很适合香港青少年捧读。翻开书的第一页：「北出四川省成都市38公里，有一座富饶美丽的古城广汉市，蜚声中外的三星堆遗址就坐落在广汉城西7公里处。」神秘三星堆的故事由此开场。

时间推移至1927年，在三星堆遗址燕家院子，当地农民耕地时发现玉石器坑，出土玉石器三、四百件；1986年7月至8月，三星堆一、二号祭祀坑出土了一大批3000多年前的珍贵文物，这一发现被称为上世纪最重要的考古发现之一。此后，考古发掘持续多年，三星堆也一次次地震惊天下，并留下了许多「未知之谜」：古蜀人去向之谜、祭祀坑性质之谜、青铜来源之谜、青铜神树之谜、太阳轮之谜、巴蜀图语之谜……

《探秘三星堆》正是以探秘为名，用生动的文字、精彩的图片和有趣的漫画，带领读者走进三星堆，解密3000年前的神秘文明。全书共有24章，每章篇幅虽不大，但线索清晰，前4章以溯源的方式，介绍了三星堆的前世今生，具体、生动地展示了这段被湮没已久的历史。

后面20章则多聚焦于三星堆精美的文物，一章一物，从文物的形态、工艺、到神话传说、典籍片羽，最终展开想像，所介绍的文物则包括被称为铜像之王的青铜大立人像，造型奇特、眼球突出16厘米的青铜纵目面具，流光溢彩的「纯金权杖」，以及长着奇花异果、神灵怪异的青铜神树，生动记载了古蜀先民原始宗教祭祀场面的玉边璋等，这些先民的杰作，共同勾勒了一幅美轮美奂的古蜀风貌图景，让读者沉浸在古文物的浪漫遐思中，也展现了中华文明光辉灿烂的历史。

站在科学发达的今天，古老的古蜀文明依旧使人心旌摇曳，一件件精美璀璨的文物，堪称鬼斧神工，浑身闪耀先民的智慧，文明之光，源远流长。

