张锦芳教授 - 如何应对女儿穿性感Cosplay服装｜护苗信箱

张教授：

我有一个15岁的女儿。最近看到她的房间中有不少Cosplay服装，有些更十分性感，我真的无法接受。我明白在孩子青春期阶段，家长尽量不应该轻易批评，要尊重孩子的决定，但我真的好想告诉她及提醒她。父母该如何有效地展开这一话题呢？

陈太

张教授答：

随着动漫文化的兴盛，Cosplay成为许多青少年的热门活动。对某些年轻人来说，这不仅是一种兴趣，更是一种自我表达的方式。当15岁的女儿选择穿着性感的Cosplay服装外出时，父母的心情往往会感到困惑与担忧。

在青春期，教导孩子如何在保护自己的同时发展自我至为重要。父母应在不批判的前提下，强调自我尊重和身体界线的重要性。让她明白，无论打扮如何，都应遵循设定的身体界线，亦要令自己感到舒适自在。

图片来源：法新社

父母可以与女儿共同订定服装的底线。这样的讨论能让她清楚知道哪些服装是合适的，哪些是超越了现时年纪程度。同时，父母可以逐步解释社会上存在的不同观念和看法，让她明白这不是要让她感到羞愧，而是希望她能认识周遭环境，并在不同情况下有所防备。

面对青少年在自我探索过程中的各种表现，父母应以理解的心态进行引导，而非单纯的批评或约束。

总而言之，与女儿进行开放的对话，让她感到被理解和支持。这样的交流不仅能增进亲子关系，也能帮助她在探索自我和社会的过程中，做出更明智的选择。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

文：张锦芳教授

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

延伸阅读：

张锦芳教授 - 为甚么男性胸部不是私人部位？｜护苗信箱

张锦芳教授 - 父母如何向孩子解释不再共浴｜护苗信箱

张锦芳教授 - 按部就班教导孩子10项性知识｜护苗信箱



