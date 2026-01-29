林溢欣 - 夏虫不可以语冰（上）｜中新学林

完成了破纪录的3000人会展模拟试，整个团队3个月以来的悉心筹备，从出卷到筹备一点也不易，本来是一件值得庆贺的事。但试后看到一些网民留言，有感而发。

网上有人说，这些应考的学生像困在「集中营」，非常可悲，令人没有生育的念头。又说不论如何，将来还不是一样找一份「两万不够」的工作。

这些论调，本是令人啼笑皆非，但想深一层，却是不寒而栗。年轻人奋斗，为一件事尽力做到最好，本来就是一件值得嘉许的事情。当他们不学无术，社会就会说他们是「废青」，说他们不够上一代刻苦耐劳；到现在他们努力追寻自己的目标时，却又说他们可悲。这样的逻辑骇人听闻。

一群学生为了读书埋头苦干，与那些用匿名帐户只懂得用键盘损人的人相较，后者才是真正的社会悲剧。如果网民够资格，大可以论断模拟试是否高质、是否有用，但明显地他们无法非议我们的出卷质素，只能站在高台胡乱叫嚣。

更甚者，有人说自己好运，早早移民或是就读国际学校。这种论调，迹近「何不食肉糜」，不知民间疾苦。能够有资源去外国读书或每月斥巨资读国际学校，我不讨论是否就代表「幸福」过人，但每人都有自己的际遇与家境，你的幸运无法代表所有人，你的自我感觉良好也不必然就是事实。香港的主流教育，就是文凭试，多少人（特别是社会基层）靠的就是这个出口考进大学从而改变人生。

有人说，将来还不是找份「两万不够」的工作。其可悲者凡三，一者以金钱量度人生成就，金钱固然重要，但即或是月入两万不够但很有意义的工作，一样值得掌声；二者，退一步，即使以金钱量度成功与否，你看那些因为好成绩而考入大学的人，毕业后当上医生、律师这些专业的，月入还会是「两万」起跳吗？这些学生用自己的努力走上改变人生、家庭的轨迹，为甚么不能获得你们最起码的尊重？三者，时代怎样变，努力永远是成功的钥匙。我不会说文凭试完美无瑕，但努力为一件事奋斗，从来都是成功的基础。将来是否能够收获高薪厚职涉及太多际遇，但努力依旧是颠扑不破的至理。

文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

