陈校长免费补习天地「补天慈善跑2026」 最后召集！ 即睇报名详情｜墙角寒梅

让每个孩子都拥有平等学习的机会——以推动教育平等为宗旨的「陈校长免费补习天地」，为庆祝成立15周年，将于3月1日举行「补天慈善跑2026」。通过有益身心、适合所有年龄及背景人士的跑步活动，邀请公众共襄善举，为陈校长免费补习天地筹款。

麦唛及麦兜担任是次慈善跑的大使。网上图片

陈校长免费补习天地于2011年成立，是本地非牟利慈善机构，创办人陈荭，原为直资中学校长，他有感于香港的教育环境忽略了弱势学生的学习权益，遂于2009年辞去校长一职，创立陈校长免费补习天地。他召集社会各界的有心人，加入义师行列，为基层学生提供学习支援，包括一对一补习、学前班、小组学术班、才艺课程和课外活动等。

陈荭校长认为，给予每个学生平等的学习权益，是学校的责任，学校人手不足，校外的人也许可以做一点；给予每个孩子平等的学习支援，本是政府的责任，政府资源有限，民间的力量也许可以做一些。这是陈校长免费补习天地为基层学生提供免费补习的原因和目的，他的「做一点」、「做一些」持续了15年，至今有超过22000名学童受惠。

「补天慈善跑2026」以「向前跑，向上飞」为主题，由深受港人欢迎的卡通人物麦唛及麦兜担任慈善大使。活动以沙田运动场为起点，设有计时的10公里公开组和3公里青年组的个人及团体赛；非计时的3公里个人奔FUN跑、3公里和1公里的开心跑，适合广大市民、亲子和学生参加。慈善跑是实践价值教育的学习活动，参加者通过跑步，感受自己微薄的力量可以帮助他人、贡献社会，培养行善意识和社会责任感。

微小的善心可聚集成巨大的力量，补天慈善跑将于1月31日截止报名，在此诚邀各位有心人、学校和团体报名，或是赞助基层学生参加，以不同方式为基层学生出一分力，成为陈校长免费补习天地前行的力量。详情：>>按此<<

电邮：[email protected]

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

本文标题原为〈补天慈善跑2026〉。

