潘铭基 - 饮酒负债的杜甫

说到古代诗人，总觉得喝酒才使诗兴大发，因而写出好诗。因此，不管诗人是富是贫，均与酒关系密切。诗圣杜甫也不例外。

与酒相关的杜甫诗很多，例如经常借酒抒发家国之痛与身世之悲，在〈九日〉云：「重阳独酌杯中酒，抱病起登江上台。竹叶于人既无分，菊花从此不须开。」杜甫因战乱而流落𧃍州，身患肺病，重阳独酌却无亲友相伴，写饮酒之余浸透了孤寂与无奈。其实，病了最好还是不要饮酒，应该要多加休息。

在人生困顿之时，酒便是维系友侪邻里情感的重要媒介。〈赠卫八处士〉有谓「问答未及已，儿女罗酒浆。夜雨剪春韭，新炊间黄粱。」在乱世重逢的场景里，酒食承载著劫后余生的感慨，同时也让人们感受到人间有情。

很难想像，杜甫在喝酒以后，时常保持著头脑清醒。这一方面是出于杜甫的诗才，另一方面乃是因为古酒的酒精浓度不高所致。因此，杜甫可以在喝酒之余，继续思考人生。例如在著名的〈自京赴奉先县咏怀五百字〉里，杜甫在醉中依然保持对现实的关切，「沉醉聊自遣，放歌破愁绝。岁暮百草零，疾风高冈裂」。这里可见杜甫在喝酒之余，仍不忘贫富间的社会裂痕，以酒反衬杜甫的忧世之心。

杜甫当然有他喝酒的自由，然其财政状况常处于贫困潦倒的状态，喝酒也就成为了他的财政负担。最有趣的是，喝醉了也不影响杜甫的诗歌创作，甚至还能写出传诵千古的〈醉时歌〉，其中有几句是如此记载：「得钱即相觅，沽酒不复疑。忘形到尔汝，痛饮真吾师。」有钱便找来好友，买酒痛饮，饮得连身份礼节都忘记了。喝太多了，耗费金钱，也是一大问题。在另一名作〈曲江〉二首之二，杜甫写了一句「酒债寻常行处有」，可见他所到之处，欠酒债乃是平常之事。如此看来，杜甫的财务状况不佳，与他一直嗜酒大抵也不无关系。

醉了还能写诗，能人所不能。其实，孔子也喝酒，而且似乎酒量无限。但是，孔子清楚表明，《论语．乡党》云：「唯酒无量，不及乱。」据高亨的解释，这个「乱」字指的是神志昏乱。因此，不要饮酒而至影响神志，乃是孔子的忠告。杜甫身处唐代由盛转衰之时，忧国忧民，乃是他借酒想要表达最重要的主题。

文：香港中文大学中国语言及文学系系主任潘铭基

延伸阅读：

诗词赏析｜杜甫〈江畔独步寻花〉花无百日红 不枉春风化育

诗词赏析｜杜甫〈望岳〉勇于攀登 俯视一切的雄心气概