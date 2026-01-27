Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

改革道路满荆棘 校长注定孤寂？ ｜雪中送炭

知识转移
更新时间：16:00 2026-01-27
发布时间：16:00 2026-01-27

自幼喜读武侠，先是金庸，再到古龙，继而温瑞安、还珠楼主。众多人物之中，最令我心折的却是一位悲剧英雄——白云城主叶孤城。他一生孤寂，洁白无瑕，若以今日语言来说，近乎有「政治洁癖」。然而出身与环境的限制，使他无法登上另一个巅峰，最终只能以与西门吹雪的决战，演绎出另一种宿命。结局虽是自寻死结，却也成就了孤城的悲剧之美。

叶孤城的身影，常令我联想到历史上那些改革者的命运。于谦忠直，却束手被擒；王安石推行新法，却在第二次任相后被皇帝遗弃；范仲淹力行变法，终究失败被贬。他们的人生最后阶段，往往不如意，甚至以悲剧收场。这些人物的孤寂，并非因为他们不够努力，而是因为改革者的道路，注定充满荆棘。

近年来，我在校长岗位上推动学校改革，无论是课程创新，还是制度调整，既有成功，也有失败。过程中许多心路，难以与人分享。曾有上司提醒我，过分的「政治洁癖」与刻意不谋私利的性格，或许会令我走向悲剧。但在我心中，这或许正是宿命——改革者的孤寂，求仁得仁。

校长的岗位，本就孤寂。对我现在的处境来说，若要做到圆满、做到极致，必须全面改革，一力承担外界的压力与代价。这份代价，未必比历史上的改革者低。有人或许认为我言过其实，但这正是我几年来的真实感受。孤寂并非因为缺乏同伴，而是因为肩上的责任，往往无法分担。

国际形势瞬息万变，世界似乎回到丛林法则，大国之间的角力，牵动着教育的未来。香港作为被祖国寄予厚望的地方，教育更是社会大众最关注的议题。作为校长，我深知这是一场人生最大的挑战，也是最深的一门学问。如何在风云变幻中保持初心，如何在孤寂中坚守信念，这是每一位教育者必须面对的课题。

人生得一知己，死而无憾。愿在这条孤寂的路途上，每一位校长、每一位改革者，都能遇见知音。也但愿我的两个宝贝安涤，当她们若干年后翻阅青史，能看见对爸爸的是正面评价，明白这份孤寂背后的坚持，并承传那份责任与光。

文：梁超然

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

本文标题原为〈孤城之心：校长之位，孰命其情〉。

