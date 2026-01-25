Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不是成绩差！不是生病！爸爸最怕儿子发生呢件事｜父中作乐

更新时间：18:00 2026-01-25 HKT
发布时间：18:00 2026-01-25 HKT

回想20多年的育儿生涯，最揪心的不是选择学校、成绩不好、不听话或生病，而是要挨过「儿子不在家」，那些与他分别的日子。

2015年，儿子11岁，到广州参加游泳集训3天，第一次离家超过24小时。时间不长，本应来不及有太大情绪反应，怎知儿子忘了带器材，我们夫妇俩直接放下所有工作，赶火车北上再转的士，即日来回人肉速递。故此，骨肉分离只有一天半。

同年暑假，儿子离家整整一个月，远飞北京体校继续集训。

我告诉自己这是一件好事，孩子的年纪都已经跟爸妈一样是双位数，学习自立是必须的。然而，就在儿子离家的短短一个月里，我深切了解中文字「忐」和「忑」为甚么会这样写——心脏和情绪时而上时而下，不得安宁。尤其是头一个星期，儿子晚晚视像哭诉饮食起居都不习惯，令我们恨不得插翅飞上京师。

忐忑的心情如何形容？看看我那个时期撰写一堆亲子文章的标题：「隐性怪兽发作」、「独行不必相送」、「放逐儿子」……到最后一篇名为「劫后重逢」，到现在也可以完全感受到当时自己是如何的难过。

重提旧事，是因为10年后的今天，儿子又要离家一段日子，到西半球做交换生，时间不长，半年而已。虽然今天他长得比我高、胳膊比我壮、头发比我长、鞋码比我大、英文比我好，已不是往日那个哭着脸说陌生床铺睡不着的小孩子，可是，我还是放不下同一颗忐忑的心。

「那边现在是大雪纷飞的摄氏零下10度……」、「那个城市出名治安不太好……」、「今次连一个同学或半个老师也没有同行……」、「两地相距半个地球，爸妈想去救场也不行……」半夜送他到机场，满脑子愁思乱想，最后连设想好的临别拥抱也忘记了。

抱歉各位读者，声明在先，「儿子不在家」这个题目，这段日子肯定密密出现。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

