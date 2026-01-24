学生获有心人赞助 到书局平买课外书 提升阅读风气｜教评心思
古人说「开卷有益」，书中蕴含着古今中外的智慧，使人受益匪浅。但现实的我们能手持实体书的机会总被网络占据，能静下心来阅读的时间似乎越来越少。有时并非我们不喜欢书籍，而是因方便的网络而搁下书本。
第二学期的首天是周五，一周之末即另一学期之始，我们选择在当天的下午，在阳光明媚下轻装走进书局，开启阅读之门。书局里静谧而宽敞，灯光明亮，书架林立。原本担心学生会漫无目的或兴味索然，但目下所见把我的担心一扫而空。三五成群的学生，穿梭于文学、历史、科普、艺术等区域之间。有人蹲在角落细细翻看绘本，有人站在小说架前犹豫该选哪一本——那专注挑书的模样，正是阅读兴趣悄然萌芽的见证。
不少学生主动走到老师身旁，轻声问道：「老师，有哪本适合我看？」没有指定的书单、没有固定的范围，只希望他们找到真正喜爱的一本。一本漫画、一册散文、一本科普图鉴等，只要是真心想读、愿意投入文字的世界，便是阅读路上可喜的一步。
对中一学生而言，从依赖课本到主动涉猎探索课外读物，需要的不止是好奇，亦要持续的陪伴与鼓励，更需要一个能亲自选择书籍的机会。
购书乐能实践是源于有心人的赞助，加上学校团体购书优惠，购买书本的门槛降低了，选择的自由宽广了。一小时后，学生对着老师兴奋地展示着自己的「战利品」。书籍在手那种洋洋自得的神情既活泼又动人，也是对新知的一份期待。回程车上，孩子逼不及待翻开书页，沉浸其中，这份投入就是文字的吸引力。
阅读于学习未必能立即兑换为分数，却是漫长成长路上的养分、情感的共鸣，以及寄托所在。对于中一学生而言，这次的购书之旅，就是选书、拥书、读书的一个旅程。阅读的快乐就是简单地与文字相处，置身于文字的世界找寻个中乐趣。
文：陈月平
作者为裘锦秋中学（屯门）校长、教育评议会执委。
