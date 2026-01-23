冼雅琳 - 外评的专业视角：循脉以观 据实而判 启迪前行之路︱来论

校外评核（外评）一直被视为推动学校自我完善的重要历程。2025年12月，本人有机会以外间评核人员身份参与其中，透过观察、聆听与对话，不仅更深入了解学校的工作效能，也体会到外评背后所蕴含的专业精神和人文关怀。

校情为本，对焦评估

观塘玛利诺书院冼雅琳校长认为，学校对自身优势和不足往往已有既定看法，而外评团队凭借专业训练与跨校视野，能为学校提供更客观和更具结构性的观察。（资料图片）

学校的自我评估和教育局的外评均以《香港学校表现指标》（《表现指标》）为依据，但在实际过程中，外评团队并不仅停留于《表现指标》的框架，而是细致考量学校的历史脉络、发展重点、学生需要、校园文化，以及团队专长，努力理解每所学校的独特处境与发展需要，真正做到「校情为本，对焦评估」。

不少教育同工往往将外评视为「找不足」的过程，因而难免感到压力。事实上，外评同时也是肯定成果的平台。评核报告如实呈现学校在课程设计、学生支援与教师专业发展等方面所作出的努力，这不仅是专业的纪录，更是对教师团队多年付出的诚挚认可。

学校对自身优势和不足往往已有既定看法，而外评团队凭借专业训练与跨校视野，能为学校提供更客观和更具结构性的观察。由于校内成员长期处于熟悉的环境，某些值得肯定和彰显的特色反而容易被忽略。外评的回馈，恰好能重新点亮这些未被充分关注的亮点，让学校看见自身更多的可能。

从更宏观的角度来看，外评的意义不局限於单一学校。若能系统化整理外评报告的内容，了解不同学校的发展状况，并结合性别、社区环境及学生特质等多重维度加以分析，便能形成反映地方教育生态的重要资料，为政策制定与社区发展提供有力的依据。

与不少地区相比，香港的外评制度在透明度与问责性方面展现出独特特色，其系统化的评核框架与公开回馈机制，不仅为学校提供清晰的发展方向，更进一步强化了教育体系的公信力，并激发持续优化的内生动力。这套制度的核心并非施压，而是以专业评核为基础，协助学校建构更理性与前瞻性的发展蓝图。

外评的价值从来不止于评断优劣，更在于促进理解、推动专业对话与持续进步。只要以开放而务实的心态面对，外评便不再只是一次检视，而是转化为推动学校与教育社群携手前行的重要力量。



文：观塘玛利诺书院冼雅琳校长

资料图片

