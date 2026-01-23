保良局百周年中学开拓学生全球视野 设精英培训组推环球学习周│专访

在升中选校期间，不少家长都以传统名校为目标，但其实很多地区名校亦积极投放资源，协助学生升读本地甚至海外顶尖学府。其中位于屯门区的保良局百周年李兆忠纪念中学，过去10年，共有18名学生入读香港以外的顶尖学府，包括剑桥大学、伦敦帝国学院等。校长吕恒森接受《星岛教育》专访时表示，该校近年推行的「精英培训小组」及「环球学习周」在培育学生方面渐见成果，「学校的责任，在于帮助同学寻找最多的可能性、提供最大的机会。」

度身订造升学计划

位于屯门区的保良局百周年李兆忠纪念中学，是「全开英文班」中学，该校创校47年，人才辈出，前香港中文大学新闻与传播学院院长朱顺慈、现任食物环境卫生署副署长姚继卓、YouTube频道「试当真」创办人许贤及苏致豪等均为校友。此外，该校亦培育了不少成绩优异的学生，近两年，还曾诞生文凭试「榜眼」（5科5**及公民科达标）及「探花」（4科5**及公民科达标），成为区内受不少家长欢迎的中学。

2023年上任的校长吕恒森表示，该校透过不同计划培育学生，如「精英培训小组」及「环球学习周」计划，「学校的责任，在于帮助同学寻找最多的可能性、提供最大的机会，让他们自主选择未来，过程中获得的学习经验及老师指引，将终生受用。」

近年，该校积极培育资优学生，包括在2016学年设立「精英培训小组」，每年为中二至中六级，考获全级首5名的学生，提供全方位支援，协助学生计划升学及个人发展。学生事务委员会主任莫嘉丽忆述，该校在2015年，曾协助一名文凭试考获5科5**的同学，申请菲腊亲王奖学金，及后成功入读剑桥大学工程系。该个案启发她及当时校长丁永兴，认为可制订一个系统化及持续性的计划，协助有意到海外升学的学生，因此成立「精英培训小组」，为学生度身订造升学计划，当中不止学术层面，还包括心理支援。

莫嘉丽指，「当学生面对升学压力或家庭期望困扰时，老师会主动介入。」为援助有经济需要的学生，「精英培训小组」成员每年均获5000元学习津贴，用于修读本地大学资优课程，「曾有学生善用补助同时修读多门课程；基层学生则借着这些资助，令他们的学术世界走得更广、更远。」

弹性安排学习时间

此外，学校亦弹性安排小组学生的学习时间，例如批准他们申请学习假期作私人学习，曾有学生就借此修读香港理工大学的科研课程。吕恒森补充，小组亦与义务组织Access Abroad合办讲座，协助经济能力较弱的同学申请海外名校；又与由香港剑桥大学之友设立的菲腊亲王奖学金联系，举办剑桥大学入学讲座，让中三以上的小组学生参与，为有意入读英国大学的同学，提早计划自己的航道。

小组设立至今近10年，该校已有5名毕业生升读剑桥大学、3名升读伦敦帝国学院等，建立了强大的海外升学网络，当中有些师兄师姐更积极回校分享经验，并为申请UCAS的中六同学进行模拟面试，提供贴心指导。

参与国际活动比赛

放眼世界，又岂止资优学生的权利。吕恒森上任后，全面整合多元学习以及海外交流活动，推出上、下学期各为期5天的「环球学习周」，让全校学生也有机会扩阔视野。「屯门是一个很特别的社区，居民可足不出外区，自给自足，但这很易限制视野，所以学校提供接触全球机会，让他们放眼世界。」

「环球学习周」分上、下学期进行。上学期是以级为本的活动，下学期则是跨级的学科活动，例如去年就有20名学生参加为期7天的「西澳珀斯经济科与生物科考察之旅」，同学们首次接触短尾矮袋鼠，亲眼目睹赫特潟湖的粉红色湖水，都令他们毕生难忘。另外，更鼓励学生参加国际性的活动及比赛，例如耶鲁大学的World Scholar's Cup、Robotics比赛等。曾陪同学生参加英国教育展的吕恒森表示，看见学生由最初胆怯，到后来勇于表达，认为是很好的学习经历。

记者 苏丽珊 图片 受访者提供

