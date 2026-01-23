AI时代应该教甚么？专家：１能力成未来竞争力关键｜「苗」想teen开

近年来，AI时代，学校面临课程改革：减少死记硬背、加入跨学科、强调自主学习——方向看似清晰，但一个更根本的问题仍未被正面回答：学校究竟应该为孩子装备甚么能力，去面对一个高度不确定的未来？

若然忽略孩子「承受与应对」的能力，改革很可能只是换汤不换药。这正是「心理肌力」必须被纳入教育核心的原因。心理肌力，不是情绪好不好，而是关键时刻能不能稳住。它指的是在压力、挫折与不确定之中，仍能稳定情绪、清晰思考、持续行动的能力。它不是天生性格，而是一种可训练的心理与神经功能。

从大脑运作来看，人类一直在两套系统之间拉锯：杏仁核负责警觉与恐惧，确保生存；前额叶皮质负责理性、计划与自我控制，引导行动。当压力来临，警报往往先响，理性暂时离线——于是越重要的时刻越容易失误。心理肌力训练的关键，不是压抑情绪，而是让理性在压力中重新上线。

现行教育多聚焦于「认知能力」——学得更快、想得更广、整合得更好；但真正决定一个人能否走得更远，往往是非认知能力：毅力、自我调节、挫折复原、同理心与合作。没有心理肌力，学习压力只会转化为焦虑；有了它，挑战才会变成成长。因此全球教育开始重视「社交与情绪学习（SEL）」——让孩子有能力面对失败、管理情绪、与人协作。

在AI快速取代大量认知功能的时代，知识不再稀缺，计算不再是优势。未来的竞争力，将取决于谁能在困难中不退缩、在变局中懂调整、在压力下仍能判断与合作。

如果教育的目标是培养能够独立生活、对社会有贡献的人，那么心理肌力不应只是辅导室的补救方案，而应成为课程设计的一部分——如同体能需要锻炼，心理同样需要训练，这是让学习更可持续。

当学校不止教孩子「怎样做得更好」，也教他们「在不好时如何撑过去」，我们才真正完成了一次面向未来的课程改革。心理肌力，将不止是教育的配角，而是下一代走向幸福与力量的关键核心。

文：苗延琼

作者为私人执业精神科专科医生，育有两子。

