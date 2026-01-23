内地女邀网友助杀年猪 突然一夜爆红 反映中华文化1特质｜卓言絮语
更新时间：16:00 2026-01-23 HKT
「杀猪盘」往往令人联想到犯罪，但笔者在网上读到了一个温暖人心的「杀猪盘」故事。
在重庆合川一位网名叫「呆呆」的女孩，在网上发布求助视频，邀请网友在杀猪时帮忙按猪，并承诺请吃「刨猪汤」。她为的是家门口停满车，在村里吐气扬眉一番。原本估计只有三五熟人回应，未料网友一呼百应，两天后的杀猪，当天来了逾千网友来「按年猪」，车辆从村头排到村尾，流水席开了中午还要开晚上，直播流量高峰期有几十万人同时观看。
网友最初还以为她是开玩笑，看到反应火爆，估计这场邀约可能泡汤了，怎料呆呆是认真的。为了现场有足够声量，她特意买了手提扬声器，说一心只想把大家招待好，无论如何都要「管你一口饱饭一口热汤」。父母对女儿无意闯出的「大祸」没有一丝抱怨责备，只有一心兑现承诺，买食材、烧灶、收拾打扫，毫不介意人客把猪吃光了，把储备过年的柴烧光了。
呆呆一家的真诚淳朴感动网友，还有其他角色也令人动容。不少网友带上食材和礼物，足足堆满了一屋；即使是开名车的老总，来到也下场按猪、烧火、切菜；有人早一天来帮忙运货、准备第二天杀猪及指导车辆停泊。合川文旅局在网上得悉后，半夜就赶到呆呆家支援，还紧急额外赞助两头猪，联合交通部门疏导交通，公安部门也派人维持秩序。此外，文旅局还顺势组织打铁花、舞龙表演，推介合川的美景、美食、历史文化等。一场原本可能失控的私人聚会，演变成充满烟火气的乡村嘉年华。
所有都只发生在短短的3天内，各方的互动是经典的。它是数字时代科技与人的碰撞，传统与现代价值的新形式存在和体现，反映出中华文化深藏的力量。速度、幅员、价值、人性、制度，构成了下一代新社会形态，笔者身为师长，真要深入了解。
文：陈卓禧
作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。
