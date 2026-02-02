著名建筑师走访各地名城 写出《二十城记》 反思建筑本质｜书识世界

城市与人的生活息息相关，城市里一幢幢建筑物，不止用作生活空间，更旁观着城市的变迁。建筑代表着建筑师对城市的寄愿，也代表着城市的发展主线。当过去的城市属于神，当代的城市属于资本，未来的城市应该属于甚么？由中国著名建筑师马岩松撰写的《二十城记》，记录他曾走访的20个城市，通过见闻观光和各地的建筑实践，重新反思建筑的本质和城市的定义。

《二十城记》

现代社会中，城市的建筑大多为发展服务︰有些城市会选择简单粗暴地拆除旧建筑，再建造统一的楼宇和大马路；有些一味兴建商业建筑，却遗忘文化滋养对人的内心重要性。象征着权力的高楼大厦林立，建筑与人的距离越来越远。人在局促的城市生活中，只知道被推着走，不懂得要关顾自己的内心，无法找回与内心对话的精神世界。

马岩松认为未来的城市应该是关于人的。例如于多伦多设计的作品「梦露大厦」，他一反传统，不采用惯常高耸入云的设计，反而以不规则曲线形状的高层建筑来软化力量感，减弱资本和权力的影响。在业主要求再兴建一幢一模一样的建筑物时，他拒绝常见的双子塔造型，而是重新设计一座能互相对话的高层建筑，变成独一无二的「姊妹塔」。

又如最新作品深圳湾文化广场，马岩松希望为城市营造充满自由和想像力的氛围。他把花岗岩转化为圆润的「原石」，用抽象形式塑造一种既熟悉又陌生的环境。这种环境抽空一切既有经验，使人只能寄托于自由和想像力、好奇心和探知欲。这也是马岩松认为文化建筑最重要的功能︰引起人们内心的情感共鸣，进而开启新的可能性。

马岩松亦走访了日本直岛、越后妻有和黑石城。直岛和越后妻有依靠三年一度的艺术祭，成功达至乡村复兴。黑石城更颠覆「城市」的概念，这座具有城市元素的「城市」会在9天后燃烧殆尽。黑石城代表着城市的临时性和永恒性，物质可以因自然或人为灾害而消失，但人的内在情感和体验并不会轻易消失。

城市作为载体，跨越千百年历史，让人类的情感和想像到达更远的时空。建筑作为生活场所，应该塑造城市的精神面貌，带领人们回归内在，并与生活相结合。

文：邹传仁

作者是资深读书人、做书人和爱书人。

