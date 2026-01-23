张锦芳教授 - 为甚么男性胸部不是私人部位？｜护苗信箱

张教授：

我是一名小学老师，今天刚与学生上了「护苗车」的课，很不错。课后学生问了我一个有趣的问题︰「为甚么女仔的胸部是私人部位，但男仔的胸部又不是私人部位呢？男仔上身不穿衣服也可以啊！」听后我不知道怎样回答，请指教。谢谢。

张教授答：

首先，男女的身体存在一些自然的差异。女性在青春期开始，胸部因发育而逐渐长大和隆起，这是属于第二性征的一部分。女性的胸部除了在分娩后具有哺乳功能外，还被社会视为「性」部位，象征着女性的吸引力、美丽和柔软。因此，女性的胸部通常被视为私人部位，法律上也禁止女性在公众场所裸露上身，以保护她们的身体不会受到不当的注视和评价。

相对而言，男性的胸部在第二性征出现时的变化相对较小，除了没有喂哺功能外，男性的上身裸露在社会上被视为较为正常，并没有法律上的禁令。因此，男性可以在公众场合裸露上身，这反映了社会对男性和女性身体的不同期待和规范。

当学生问及这个问题时，可以这样回应：

1.社会定义：法律上明确规定女性不可裸露上身，这是出于对女性身体的保护和尊重，反映了社会对女性身体的敏感性和对性别角色的认知。

2.道德定义：女性的胸部是第二性征的发育部位，具有哺乳功能，因此不应随意展示。男性的胸部在生理上没有特别的用途，发育前后的变化不大，所以社会对男性裸露上身并无特殊的保护条例。

然而，无论是男性还是女性，保护自己的身体都是非常重要，每个人都有自己的界限和舒适度，要在生活中学会尊重自己和他人的感受和选择。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

文：张锦芳教授

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

