Laura姑娘 - 聆听谎言背后的心声｜家长教室

笔者最近听到数名家长查询，「姑娘，小朋友经常讲大话，好担心佢品行不端正」。成年人往往会对「说谎」产生负面印象，但如果我们静下来观察，就会发现小朋友讲大话，其实隐藏着许多心理讯号，值得我们理解与引导。

谎言可能是源于恐惧和自我保护。当小朋友不小心打破杯子、忘记完成功课或考试失手时，心里的害怕会变成逃避的本能。这时谎言便成为他们的「保护伞」，他们害怕被责骂或是希望让大人满意，可能会出现把打破杯子的责任推卸给其他人、谎称已完成功课，甚至是偷改考卷上答案的行为。

这些表面不诚实的行为，可能隐藏着孩子被理解、被接纳的渴望。这时如果大人只是一味责骂，孩子会更倾向用谎言保护自己；相反，如果父母先安抚孩子的情绪，让他感觉安全和被接纳，再聆听他的感受，孩子会更容易学会诚实地面对错误。

谎言也可能源于渴望被肯定。笔者曾听到家长分享，「仔仔每次讲大话都会夸大咁讲佢做咗好的行为，但其实有时佢并无做到」。例如和妈妈分享自己放学去了图书馆，但其实去了买零食。这类大话不是恶意的，而是他们渴望被看见、被喜欢。这时，如果我们只是责备「不可以说谎」，反而会压抑他们分享的愿望。

家长可以用鼓励的方式，引导孩子说出真实的自己，例如：「只要你真诚地分享关于你的任何事情，妈妈都会好开心你同我分享」。这样的语言不仅尊重孩子，也能帮助他们建立信心。

诚实是一种信任的桥梁。当孩子知道「说真话不会被骂」，他们自然能在犯错时选择诚实，因为他们相信被爱不等于要完美。谎言反映了孩子的恐惧和需求。与其责怪，不如理解他们为甚么这么做。让孩子明白，诚实不代表要完美，而是勇于面对真实的自己。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：Laura姑娘

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为Laura姑娘。

