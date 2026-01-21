Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何汉权 - 教育，传承与创新｜教育现场

多年前，笔者参加由教育局主办的校长培训班，其中一个必须的游历研学课程，就是内地行；那一年，选择了上海，看当地学校教育，访民生企业，沪港双城，可比拟与互鉴的不少。30多位学员于充实的行程上，收获满满。

返港后，笔者充当联络人，邀请参与上海之行的各校长团员，自由选择教育课题，撰写相关教育主题，再结合上海见闻，惠赐鸿文一篇却不设稿酬，再得其时的同心教育基金会赞助，结集成书，书名定为《校长也上课》，寄予全港中学，期望各一校之长，彼此以文会友，各校教学上，能互学互鉴。

起始之后，连出两集。再欣逢网上对教育有心的电子杂志邀约，免费提供电子平台，由笔者所属的教育团体，邀请来自各校的教育有心人组稿，同样不收分毫稿酬，义务「出手」，笔者定栏目为「教评心事」，年终又将之结集成书，一年一书，皆要「教育」举头三尺，并以此为书名必用的宝贵词汇，借以鼓励各校校长及老师们，能以学生为本，共同委身育人事业。郑重一提的是，默默无私的郭媛平女士，连续好几年，都帮忙出版费用。

润物无声，流水有情，由《校长也上课》到《教育同心桥》，至今天的《教育，传承与创新》出版，已经是第9本，由单一实体书，到现今实体与电子版两者兼顾，内里都载录各校教育工作者用心用力的教学经历与智慧，范畴有不同，但以学生为本的出发点，以促进教学专业发展的目标，怀抱香港情、中国心、世界观的人文素养与科研探究，珍惜、巩固与发扬「一国两制」下的教育事业，是完全心灵契合。笔者深信不疑。

世局多变，怎样的价值取态几可决定局面大好抑或大坏，当中关键，还在教育。今天，万马奔腾，AI仍在前，教育政策制订，教学前线实践都要言必AI的日子了，但AI是好是坏，决定在于人，笔者相信AI可用、有用；相信AI最终是良善的，因为发明并操作AI的就是人，人性是良善的，教育是可以将善性扩充的。说到底，人文精神与科学的融合，必要回到教育，而「传承与创新」是教育的生命共同体。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

