Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑竣涵 - 辛波丝卡｜经典涵意

知识转移
更新时间：12:00 2026-01-25 HKT
发布时间：12:00 2026-01-25 HKT

最近，案头多了两册沉甸甸的书，是由译者林蔚昀以波兰文直译的《辛波丝卡全集》。对于这位1996年诺贝尔文学奖得主，许多读者并不陌生，辛波丝卡的诗句常被印在笔记本扉页，或是成为艺术创作者的灵感来源，譬如几米广被流传的图画书《向左走．向右走》，就是受到辛波丝卡的诗〈一见钟情〉所启发。但这一次，上下两册全集的面世，带来全然不同的重量感。这不仅是为了纪念诗人百岁诞辰，更是首度完整地将她一生的诗作悉数集结。

翻开这两册书，就像是推开了一扇通往辛波丝卡心灵深处的大门。书中收录了从她的出道之作〈我在寻找字〉，一直到14部诗集，甚至包括了那些她生前未曾结集的遗珠。最令人惊喜的，莫过于书末那首2023年才在波兰被她的秘书发现，此前从未曝光的诗作，所以中文版甚至比原文版多了一首诗。这仿佛是诗人与我们开的一个跨越时空的玩笑，她在离去多年后，依然在某个角落，用文字给了我们最后一击温柔的惊叹。

辛波丝卡的诗歌世界，从来不是高高在上的象牙塔。正如全集介绍所言，她的世界由「日常细琐、生活碎片」组成。她写云、写昆虫、写树叶、写一张旧照片。她皆以精准、冷静的语句，像是在耳边低语，但却格外有力。在她的笔下，普世性的重大议题被巧妙地折叠进生活的细节里，而这世界的中心始终是「人」：是你，是我，是我们每一个在庸碌中，为活着挣扎的个体。

阅读这本全集，除了享受诗句本身的灵光，由权威学者沃伊采赫．李根札教授撰写的评注与后记，更像是一位尽责的导航员。他帮助我们穿行在辛波丝卡丰富多变的语境中，让我们得以追溯诗人一生的创作轨迹，去看她如何从早期的探索，逐渐演变出那种举重若轻、充满反讽与幽默的独特风格。

辛波丝卡用她的一生告诉我们，世界充满了惊喜与未知，无论是凝视一朵云的飘移，或是一只虫的爬行，都值得我们停下脚步，仔细观察。若你觉得生活日渐干涸，不妨翻开《辛波丝卡全集》。它会像一道道柔和且温暖的微光，照亮那些被忽略的生活角落，让你知道，原来平凡的日子里，处处都埋藏着足以撼动灵魂的诗意。

电邮：[email protected]

文：郑竣涵

作者曾任职书店，现为学校图书馆助理；以笔名「仍影」发表诗作。

文章刊于《星岛日报》1月20日教育版专栏「阅读角度」

郑竣涵 - 我交给你们一个孩子｜经典涵意

