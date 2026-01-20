何廸信 - 镜子里的孩子｜直资育材

6年前，因家佣突然离职，我们不得不临时聘请保母照顾4岁的大女儿和岁半的小女儿。没想到短短数周，孩子就用两件事让我们经历了深刻的教养启示。

那个傍晚，4岁的女儿趴在地板上不肯做功课，保母好言相劝：「再不努力，将来不是当乞丐就是要洗厕所。」女儿眨着眼睛反问：「是不是像你这样？因为你每天都在家里洗厕所啊。」保母无言以对的模样，至今难忘。

另一天，妻子催促女儿收拾满地玩具，向来乖巧的孩子竟脱口而出：「知道啦！别整天叽叽喳喳！」追问之下，她理直气壮地说：「奶奶经常这样说啊，你们不知道吗？」

这两幕让我们陷入深思。4岁孩童如同纯净海绵，不加选择地吸收周遭一切。他们尚未建立完整的价值判断，只是单纯复制听到的言语、模仿见到的行为。这些「失礼」的话语，其实是成人世界的真实写照。

心理学的「镜像理论」恰能解释此现象。幼儿正处模仿阶段，如同活生生的镜子，如实反映接触到的言行。我们开始反省：是否曾不经意流露职业偏见？是否在忙碌中对长辈显露不耐？这些细微瞬间，都成了孩子建构世界观的素材。

这让我想起万花筒成像原理——三面镜子相互映照，将零碎彩片幻化成绚丽图案。孩子的成长何尝不是如此？家庭、学校、社会共同构建认知世界的三棱镜，而家庭作为最初光源，其品质直接决定折射出的光彩。

觉察这点后，我们开始有意识营造正向环境：每晚共读绘本，将职业平等、尊重他人的观念融入故事；长辈唠叨时，先示范耐心倾听；夫妻约定不在孩子面前用负面标签评价事物。渐渐地，女儿会主动对清洁队员道谢，在玩伴争吵时扮演调停者。

教养的本质，是成人与孩子的共同修行。与其焦虑如何过滤外界影响，不如专注建构充满温暖与理解的家庭场域——因为真正决定镜像品质的，永远是镜子本身的澄明度。

如今看着女儿从童言稚语成长为懂得体贴的少女，我越加确信：每个孩子都是映照世界的明镜，而我们递给他们怎样的世界，决定了未来将折射出怎样的光芒。

文：何廸信

本栏由香港直接资助学校议会校长撰写；本文作者为中华基金中学校长。

