笨泥爸爸 - 邻家的怪声｜父中作乐

某天晚上，邻家断断续续传来男子的尖叫声。冬季风高物燥，加上近月火灾频生，大家对一些突发事情都十分敏感和警觉。虽然被吓了一跳，但我很快便平静下来，叫声维持了一段短时间也停止了。

「有人大叫」这种情况在我住的一层常有发生，维持近20年，都和我儿子年纪差不多大了。以现今疏离的邻里关系，甚么鸡毛蒜皮的小事都吵闹一番，为何如此长期的骚扰，我有如此反应？正常的该早早向管理处投诉，甚至去「报东张」吧。原因是我知道声音的主人是谁，就是邻家那个大孩子。

搬进屋苑这个单位，不经不觉已26年。同层一梯8伙，多年来搬进搬出的，每个单位都换了好几家人，只剩我们和那孩子一家原地不动。

第一次在走廊等升降机时，遇到他们一家人，那时我儿子还未出生。点头打招呼时，看到手抱的几岁男孩把头埋在父亲臂弯里，发出咿咿哦哦的古怪声音，便知道他的情况有点特殊。当时还未成为父亲的我，对家庭中有个这样的孩子情况不太了解，只是觉得有点不幸。

到儿子出生后，可能我们对周遭环境特别敏感，就是从那时开始，常常听到走廊传来古怪的叫声。某次推着婴儿车在电梯口遇到这家邻居，看到孩子长大了不少，需要坐在轮椅上外出。男孩似是瞧见婴儿车上的小人儿，喉头忽然发出一阵响亮怪音，把我们吓了一跳。他的父母连忙道歉，然后耐心地安抚儿子。

我们才知道原来走廊怪声出自这孩子，他显然是控制不了自己的发声肌肉和音量。那时的我已明白照顾子女之苦，打从心底佩服这家人，那丁点儿的嘈杂声，实在算不了甚么骚扰。

20年匆匆过去，又在电梯口相遇。见到男孩已长成比他爸妈还高的大个子，可以自己撑着拐杖走路，我们微笑点头。我刻意在笑容中加了点赞赏，同时为天下艰难的父母鼓掌和鼓励。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

