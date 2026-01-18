冯汉贤 - 不要冷冻的玻璃心｜谈经论学

近年，《被讨厌的勇气》一书引发广泛共鸣，其核心的阿德勒心理学为当代教育提供了重要启示。当然，引入在中小学中，我们并非要孩子学习复杂的心理学理论，或背诵相关术语，而是引导他们将这些智慧融入日常生活，培养出既能坚守自我又能温暖他人的强大心灵。本篇将就书中提到的两个概念——「课题分离」及「共同体感觉」作分享。

「课题分离」的实践，是帮助孩子划清甚么是「自己的课题」与「别人的课题」。例如孩子努力准备考试，这是他的课题；但同学是否因此认可他、老师是否给予称赞，则是别人的课题。父母可以引导孩子专注于「我已尽力复习」的满足感，而非纠结于「万一考不好，别人怎么看我」的焦虑。又譬如，当孩子在球场上因失误导致球队输球，他需要学会区分：练习及比赛时的付出和态度，是我的课题；而队友的指责或抱怨，是他们选择的反应，属于他们的课题。

这不是教孩子冷漠旁观，而是让他明白事理，厘清课题，从而减轻不必要的心理包袱。这正如古语所云：「知耻近乎勇」，指的是因自身的不足而感到羞耻，而非因他人的目光。这是自强的正确基础。

当然，课题分离并不意味着要孩子对他人漠不关心。书中亦提到另一些概念如「共同体感觉」、「贡献感」。我们必须将两者结合，才能让孩子体验到「我的行动能让身边的人更好」。这有别于要求孩子讨好他人。

例如班级打扫时，不是为了得到老师的表扬，而是理解「我认真打扫，让全班有更干净的学习环境」。在家里，可以让孩子负责对家庭有实质帮助的任务，如照顾宠物或料理简单晚餐，让他感受「我的付出能让家人感到贡献感」。这种在共同体中创造价值的体验，能培养出发自内心的责任感与归属感。

课题分离锻炼坚韧，将他人的眼光和意见本身区分开；贡献感则带来温暖，并非在意别人评价的纯粹付出。最终，期望他们有一种平衡的成熟，培养出「有热度的大心脏」，而非「冷冻的玻璃心」。

文：冯汉贤

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。

