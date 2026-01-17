Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱启文、何建华 - 搓得圆，揿得扁｜视艺师语

知识转移
更新时间：17:00 2026-01-17 HKT
发布时间：17:00 2026-01-17 HKT

上周，一行十数艺友前往佛山，参加一个「非遗」（非物质文化遗产）工作坊，早上设讲座，题为「石湾陶塑技艺」，主讲者是廖海峰师傅，他追溯石湾陶艺的发展；并介绍其祖父廖作民、父亲廖洪标的陶艺创作。下午则是实习课。

在众多创作材料中，陶泥「搓得圆，揿得扁」，极具可塑性。对那些有个别需要的学童来说，非常适切，因为一不怕攀比、二不怕失败。

往年9月开课，再访屯门晨岗学校，并作拉坯示范。视艺室刚装修，加入「非遗」元素，在宽敞的展示架上放置具中国图案及色彩斑斓的陶碟，何建华老师称：「由于学校希望设置中华视艺馆，我们因利乘便，装修视艺室时，安放了大壁柜，放置学生创作的陶碟，一方面宣扬中国文化，另一方面建立学生的自信心。同时，我们购置3部拉坯机，日后发展陶艺创作。现时同学都很喜欢在新的环境上课，今天学生观看朱校长示范，分外投入，跃跃欲试。」

数年前，何老师还战战兢兢向我请教如何开展陶艺教学。探访当天我反过来问她：「在学校制陶有何困难？如何克服？」她称得到校方支持、同事协助，自己又乐于参与工作坊，与陶友交流，解决了不少问题。反而在教学主题和创作有点困惑，学生每每因「乌龟」和「兔子」做得不像，以及不懂搓长泥条等创作问题而烦恼。

我建议要教基本技法：「例如怎样搓泥条？」看似简单，却要留意细节。造型「像与不像」的问题，人人看法有别，在题目上加「我眼中的……」便是了。

经过几年的探索和学习，何老师对陶艺教学和创作充满信心和热情。她称：「希望同工、学生和家长对制陶能多点参与及支持。」

际此「非遗」热潮，正是「天时、地利、人和」，新年新愿望：陶艺教育再迈进一步。

电邮：[email protected]

文：朱启文、何建华

本文作者为朱启文及何建华。朱启文为香港美术教育协会前执委、荣休校长；何建华为香港美术教育协会会员、视艺科教师。

延伸阅读：

潘恩耀 - 视觉艺术教师的持续进修｜视艺师语

黄振钦 - 香港视觉艺术教育节2025丨视艺师语

吴崇杰 - 博物馆与教育丨视艺师语
 

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
00:49
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
7小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
7小时前
02:22
乐华南邨谋杀案｜28岁非洲裔无业汉潜逃内地落网 昨移交返港 疑感情问题犯案
突发
1小时前
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
影视圈
7小时前
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
影视圈
6小时前
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
即时国际
5小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
23小时前
带男童入九龙塘商场残厕做数 背囊友霸足1个钟传出对话声 网民狂嘲：土地问题｜Juicy叮
带男童入九龙塘商场残厕做数 背囊友霸足1个钟传出对话声 网民狂嘲：土地问题｜Juicy叮
时事热话
6小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
2026-01-16 15:49 HKT