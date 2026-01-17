朱启文、何建华 - 搓得圆，揿得扁｜视艺师语

上周，一行十数艺友前往佛山，参加一个「非遗」（非物质文化遗产）工作坊，早上设讲座，题为「石湾陶塑技艺」，主讲者是廖海峰师傅，他追溯石湾陶艺的发展；并介绍其祖父廖作民、父亲廖洪标的陶艺创作。下午则是实习课。

在众多创作材料中，陶泥「搓得圆，揿得扁」，极具可塑性。对那些有个别需要的学童来说，非常适切，因为一不怕攀比、二不怕失败。

往年9月开课，再访屯门晨岗学校，并作拉坯示范。视艺室刚装修，加入「非遗」元素，在宽敞的展示架上放置具中国图案及色彩斑斓的陶碟，何建华老师称：「由于学校希望设置中华视艺馆，我们因利乘便，装修视艺室时，安放了大壁柜，放置学生创作的陶碟，一方面宣扬中国文化，另一方面建立学生的自信心。同时，我们购置3部拉坯机，日后发展陶艺创作。现时同学都很喜欢在新的环境上课，今天学生观看朱校长示范，分外投入，跃跃欲试。」

数年前，何老师还战战兢兢向我请教如何开展陶艺教学。探访当天我反过来问她：「在学校制陶有何困难？如何克服？」她称得到校方支持、同事协助，自己又乐于参与工作坊，与陶友交流，解决了不少问题。反而在教学主题和创作有点困惑，学生每每因「乌龟」和「兔子」做得不像，以及不懂搓长泥条等创作问题而烦恼。

我建议要教基本技法：「例如怎样搓泥条？」看似简单，却要留意细节。造型「像与不像」的问题，人人看法有别，在题目上加「我眼中的……」便是了。

经过几年的探索和学习，何老师对陶艺教学和创作充满信心和热情。她称：「希望同工、学生和家长对制陶能多点参与及支持。」

际此「非遗」热潮，正是「天时、地利、人和」，新年新愿望：陶艺教育再迈进一步。

文：朱启文、何建华

本文作者为朱启文及何建华。朱启文为香港美术教育协会前执委、荣休校长；何建华为香港美术教育协会会员、视艺科教师。

