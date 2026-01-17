胡嘉莹 - IBPYP的可爱之处｜妈妈学神

记得小朋友刚开始读IBPYP课程的头两年，我总会觉得IBPYP课程有点虚无飘渺。我常会问，究竟他们在学甚么呢？经过好几年的观察，我却越来越欣赏这个课程。

首先，IBPYP课程不像本地或新加坡的课程，有一个很实在的学习内容。IBPYP课程内容每年都是围绕着6个主题作为教学蓝本，例如Who we are、How we express yourselves、How the world works等等，内容是跨学科的，而每个年级需要学甚么学术内容，其实亦没有明确的指引。所以头一两年，我实在被这个相对high level的课程框架弄得很懊恼。

随着小朋友升上高小，我观察到这个课程有其非常值得欣赏的地方。IBPYP的核心内容强调要让学生发展其特质（Attributes），例如risk taker、caring、reflective等，亦强调如何去学习（Approach to Learning, ATL）。它们看重的不是文字上的学习评核，而是看重沟通技巧（Communication）、思维（Thinking）、研究（Research）、自我管理（Self management）、社交技巧（Social skills）等，我觉得现今世代的同学更需要这种素质和技能。IBPYP课程某程度上就是因为它在学术学习内容上比较自由，没有非常明确的框架，所以老师可以有更大的空间去主宰课程上的教学安排。

例如老师教授主题Who we are，有几个星期的时间让每个同学做资料搜集，做presentation，在全班面前分享其认为有趣的主题。女儿班上的小朋友所分享的主题有如何照顾狗狗、疾病、贴纸、篮球、日本旅行、太阳系、香口胶、编织、希腊神话、食物的糖分等，让小朋友可以根据自己的兴趣去做调查及演说，而其他同学亦可以聆听到不同范畴的内容，并可以comment on其他同学的演说，互相学习。记得我的孩子初时很不习惯在全班面前present，但一年内，经过5、6次的presentation，孩子现在慢慢适应这种演说模式，还觉得好好玩。

IBPYP在教学理念及执行上提供空间让老师和学生可以去探索和实验，在学习内容上能够提升学生的学习兴趣及动力，这是我非常欣赏的。

文：胡嘉莹

作者为IB状元，毕业于剑桥大学经济系，Cana Academy Limited创办人之一，亦是IB考官；育有一子一女。

延伸阅读：

胡嘉莹 - 跟孩子在学业上的拉扯｜妈妈学神

胡嘉莹 - 孩子的实验之旅｜妈妈学神