林溢欣 - 动物大观园（下）｜中新学林

不得不说的是，日本上野动物园内建有「悬垂列车」连结东园和西园，说得上是别树一格。宏观来看，动物园位于恩赐公园，前方是国立博物馆、旁边是东京都美术馆、西洋博物馆，静中带动，也是得天独厚。

位于德国慕尼黑伊萨河畔的海拉布伦（Tierpark Hellabrunn）说是动物园，还不如说是公园更为适合。善用自然环境分隔动物区域，没有巨大的铁笼，巧妙地用上矮小栅栏和河流地势圈出栖息地，大象、长颈鹿等动物都在伸手可及的距离，而又各安本分，互不打扰。安坐啤酒花园叫上一杯Hofbr?u，看着绿草上孔雀、陆龟一动一静的共存，看着大犀牛在咫尺之距排粪，是我在刻板德国留下最深的印记。

我喜欢动物园的入场地图，谈不上收藏的程度，但总爱研究地图的路径、「别有用心」的注释、动物的标示。有些是可爱的手绘图样，有些是动物实照，地点分布也许还意味着动物的地位高下。有时，某些动物头像会特别放大，沉默地宣告牠是动物园的焦点，而爬虫类、两栖类永远是孤僻不起眼的存在。

有次我到访澳洲塔斯曼尼亚小镇里奇蒙（Richmond）附近的动物园，没有地图，所有动物（当然没有猛兽）在一大块土地上和谐共处，我们坐上没有门的探险车，沿途喂饲袋鼠、骆驼、斑马、驼鸟，还有很多不知名的鸟类，甚至鸡、鸭、羊散乱地在车站蹓跶，很有大型农场的感觉，在那个深蓝的天色下收获了大自然的快乐。

我常好奇动物如何看待游园的我们。喧哗而不绝的杂音，也许让牠们曾经的躁动也变得无以为继。人类在自身建立的圈地里看着一群住在「规限」的动物，关于观点与角度的论述，也许还有大书特书的空间。

而我妄想在走遍不同的动物园之后，能更了解生活在不同地域的我们如何在看待动物中观照自身。自然界的一动一静，举目都是学问。

电邮：[email protected]

文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

