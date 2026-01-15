李建文 - 强制举报虐儿 保障儿童安全｜墙角寒梅

《强制举报虐待儿童条例》于本月20日生效，笔者根据《强制举报者指南》，整理了与学校相关的资料，为学校的专业人员如校长、教师、言语治疗师和社工等，提供参考。

若学校的专业人员发现学生身上有伤痕，但不确定是否要举报，应参考《条例》所订明构成「严重伤害」的定义及《指南》，在专业分析和判断下作出举报决定。请注意，若评估虐儿的怀疑成立，但程度未达强制举报的门槛，专业人员仍需作出一般通报及继续跟进个案。

如怀疑受到严重伤害的学生，要求专业人员不作出举报，专业人员应向学生解释举报的目的和程序。若学生不同意并出现情绪，专业人员应优先处理学生的需要和确保其安全，之后再作举报。《条例》订明如专业人员相信延迟举报符合该儿童的最佳利益，并采取合理的行动，可作为免责辩护。

《条例》没有规定专业人员须取得任何人的同意才可举报，举报属个人的法定责任。学校的专业人员作出举报时，应根据学校的机制通知校长，启动校本应急机制或危机处理小组，跟进有关个案。若学校专业人员于非工作期间知悉怀疑虐儿个案，则不受《条例》规管。但在保障儿童安全的原则下，任何人士怀疑儿童受到严重伤害，应尽快向当局举报。

为配合《条例》的推行，学校应加强管理层、教师和支援人员的培训，如在校内举行相关演习或工作坊，以及参加政府或教育局推出的网上培训课程。学校应检讨和更新学校行政手册、危机处理流程，制订相关的校本指引，让专业人员掌握举报流程。同时要加强家长教育，如举办家长讲座推广《条例》，增加家长对构成虐儿行为的认知，以及了解学校在当中的角色与法定责任。

《条例》的推行唤起社会对保护儿童的关注，无论是否所订明的专业人士，我们都有责任为学生打造幸福完整的生活，保障儿童安全责无旁贷。

电邮：[email protected]

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

