杨慧庄姑娘 - 我也想变成子女的手机｜家长教室

知识转移
更新时间：16:00 2026-01-15 HKT
发布时间：16:00 2026-01-15 HKT

近日，女儿从学校借来一本图书名叫《我想变成妈妈的手机》，内容大致讲述妈妈只顾着看手机、看电视、照顾小宝宝，完全没有把已长大的哥哥放在眼内。哥哥既生气又妒忌，因此想变成妈妈的手机，希望妈妈每天都能看到自己。当我与女儿一同阅读这本书时，我也禁不住说一句：「我也想变成你的手机。」

相信不少家长也发现，子女面对屏幕的时间比面对家长的时间多。作为家长，我们既担心子女过度使用手机影响孩子的专注力与睡眠，亦会削弱亲子之间的关系，但同时，我们亦应反思自己会否如图书中的妈妈般，每天也同样花很多时间在电子屏幕上，为孩子作了不良的榜样。

在现今社会，手机已成为我们生活的一部分，因此不论成人或孩子，都有机会使用手机，而随着年龄增长，使用的时间亦会增加。因此，我们更要以身作则，及早订立家规，例如尝试在用餐或睡前一小时，订立「无手机时段」，全家人一同遵守，这不仅让孩子感受到公平，也能促进相互交流的气氛，父母亦为子女建立好榜样，不会成为手机的奴隶。

若父母只要求孩子少用手机，或纯粹单方面制订规则，子女往往未能跟从，甚至容易引起反感。家长可尝试先与子女讨论使用手机时限，共同订立目标，同时亦应提供其他替代选择，例如一起下厨、散步、玩桌游、与子女聊聊日常生活趣事，创造「亲子专属时刻」。当子女感受到父母的陪伴与关心，自然会减少对手机的依赖。

与其完全禁止，不如了解孩子在手机上做甚么。是追剧？玩游戏？还是与朋友聊天？当父母愿意理解并参与孩子的兴趣，孩子会更愿意分享，也能避免因禁止而产生隔阂。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：杨慧庄姑娘

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为杨慧庄姑娘。

